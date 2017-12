Londýn - Trenéra fotbalistů Manchesteru United Josého Mourinha někdo po nedělní prohře 1:2 v derby s Manchesterem City údajně polil v útrobách stadionu mlékem a vodou. Podle britských médií šlo o reakci na nelibost portugalského kouče s příliš bujarými oslavami vítězství hráčů City.

Mourinho se proti přehnaným oslavám vítězství, díky kterému má City před United v čele tabulky náskok 11 bodů, ohradil v tunelu cestou ze hřiště do kabin. Čtyřiapadesátiletý kouč zašel do soupeřovy šatny a dostal se do hádky s brazilským brankářem City Edersonem.

Do konfliktu se poté zapojili i další hráči, a i když na pěsti nakonec nedošlo, podle médií si ze strkanice odnesl krvavý šrám na hlavě asistent trenéra City Mikel Arteta.

Anglická liga už jednu podobnou aféru zažila v roce 2004. Po prohře 0:2 s Manchesterem United hodil tehdejší záložník Arsenalu Cesc Fábregas pizzu po trenérovi Alexi Fergusonovi.