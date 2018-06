Ilustrační foto - Severočeské Muzeum v Liberci připravuje výstavu Cvičím, cvičíš, cvičíme, která připomene historii Sokola od jeho vzniku v 60. letech 19. století až po současnost. Výstava začne slavnostně ve středu 8. února navečer, exponáty spojené se Sokoly budou v přízemí muzea vystavené do 2. dubna. Snímek je ze 7. dubna.

Praha - Letošní 16. všesokolský slet na začátku července připomene 100 let od založení Československa. Nabídne dva různě sestavené programy s celkem 13 hromadnými tělocvičnými skladbami. Na stadionu v pražském Edenu se jich zúčastní zhruba 15.000 cvičenců, což je o několik tisíc víc než na předchozím sletu před šesti lety. Kromě toho se bude konat také řada kulturních a společenských akcí. Slet začne v neděli 1. července slavnostním průvodem centrem Prahy a potrvá do pátku 6. července. ČTK to řekla starostka České obce sokolské (ČOS) Hana Moučková.

Vedle různých doprovodných akcí připomenou na sletu vznik Československa i některé cvičební skladby. Na soužití dvou národů v jednom státě poukáže skladba Spolu, kterou společně zacvičí sokolové z Česka i Slovenska. Senioři vystoupí se skladbou Princezna republika a muži si připravili skladbu Borci. V ní jsou použity cvičební prvky z prostných ze slavné skladby Přísaha republice, kterou cvičili sokolové v roce 1938 v době ohrožení státu nacistickým Německem.

Představení se budou konat ve dvou dnech. Ve čtvrtek 5. července bude večerní program a další den pak odpolední program. Sestava skladeb bude v obou dnech trochu odlišná, ale většina z nich bude k vidění dvakrát.

"Obě ta představení budou koncipovaná dohromady a přesto samostatně. Večerní představení bude mít velký začátek, menší konec - tam je kladen důraz na scénické provedení, hodně se pracuje s večerním světlem," vysvětlila Moučková. Například při skladbě Siluety tak podle ní budou mít cvičenky světelně zvýrazněné obruče. Odpolední program pak bude mít menší začátek a velký závěr, dodala.

Moučková očekává, že se do Edenu přijde na představení podívat každý den 8000 až 10.000 lidí. Vstupenky jsou k dostání za 100 až 400 korun. Dosud se jich prodalo přibližně sedm až osm tisíc, uvedla starostka. Na slet se zatím přihlásilo také 1500 zahraničních účastníků, kteří se většinou zapojí i do hromadných cvičení. Přijedou například z Ameriky, Švýcarska, Kanady či Rakouska. Menší skupiny přiletí třeba i z Brazílie či Austrálie.

Slet začne 1. července sokolským průvodem historickým centrem Prahy. V celkem šesti dnech pak podle Moučkové nabídne oslava řadu kulturních, společenských a sportovních akcí. V Chrámu svatého Víta u této příležitosti bude bohoslužba. Na Malostranském a Staroměstském náměstí, před obchodním domem v Edenu a v Tyršově domě budou celkem čtyři pódia. "Tam se každý den budou konat krátká vystoupení, a to nejen sokolská, ale přizvali jsme i další organizace, které chtějí prezentovat svou činnost," řekla starostka. Lidé budou moci navštívit také několik výstav a různá loutková a divadelní představení.

V Národním divadle 1. července vystoupí sokolští ochotníci, tedy lidé, kteří se herectví věnují ve svém volném čase. Podle Moučkové budou ochotníci v tomto divadle hrát poprvé od roku 1883, kdy bylo po požáru znovu otevřeno. "Je to soubor, který je vytvořen z několika tělocvičných jednot," popsala. Již v minulosti podle ní měl velmi dobré hodnocení kritiků. Věří proto, že bude vyprodáno. Zájem o lístky je zejména mezi sokoly z ciziny, podotkla.

V úterý 2. července se sokolové představí na večeru Sokol Gala v pražské O2 Aréně, kde bude přehlídka výkonnostní části sportovních sokolských aktivit. Moučková předpokládá, že bude opět plno. "Ačkoli to tak nevypadá z vnějšího pohledu, tak i v řadách sokolů jsou význační sportovci, olympionici," poznamenala. Zmínila například vzpěrače Jiřího Orsága, šermíře Alexandera Choupenitche, kladivářku Kateřinu Šafránkovou, tyčkaře Jana Kudličku nebo judistu Jaromíra Ježka.

Rozpočet sletu činí podle Moučkové přes 72 milionů korun, přičemž stát na něj přispěl celkem 38 miliony korun. Další peníze získali sokolové od různých partnerů, z magistrátu či od městské části Praha 1. Část nákladů hradí ČOS z vlastní pokladny. Své úbory, ubytování i stravu si účastníci sletu musí zaplatit sami.

Poslední všesokolský slet se konal v červenci 2012 v Praze. Na vršovickém stadionu v Edenu na něm v 11 skladbách vystoupilo 10.500 cvičenců z ČR i ciziny. Od prvního sletu Sokolů uplyne letos v červenci 136 let.