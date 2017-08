Hradec Králové - Motoristé mohou od dnešního odpoledne, kdy se otevřel 3,7 kilometru dlouhý úsek dálnice Osičky - Hradec Králové, dojet po dálnici D11 až do Hradce Králové. Dosud musely automobily sjíždět z dálnice přes křižovatku u Opatovic nebo použít provizorní sjezd u Libišan. Dostavbou dálnice se významně uleví Novému Městu u Chlumce nad Cidlinou na silnici I/11, kterým projíždělo mnoho kamionů na tranzitní trase Náchod - Praha.

Provoz po dálnici začal zhruba ve 14:30. Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje, že provoz na novém úseku bude několik měsíců omezený kvůli úpravě v místě dosud fungujícího provizorního sjezdu u Libišan. Práce, kvůli nimž je jízda po dálnici svedena do jednoho jízdního pruhu, by měly skončit do Vánoc.

Stavba dálnice D11 od Prahy skončila v roce 2006 těsně před Hradcem Králové, zhruba 1,3 kilometru již postavené dálnice nebylo možné využívat. Nutné bylo vyřešit nevykoupené pozemky farmářky Ludmily Havránkové a dokončit jednání se stavební firmou. Stavba posledního 2,4 kilometru dlouhého úseku dálnice začala v roce 2014, celkem dostavba dálnice přišla na 882 milionů korun.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) dnes ve svém projevu uvedl, že stát nedokáže prosadit veřejný zájem dostatečně razantně, a proto stavba trvala tak dlouho. "Jsem si jistý, že je potřeba, abychom takovéto zdržování nebo obstrukce na jakýchkoliv stavbách dokázali překonat," řekl Ťok.

Podle něj je v České republice v této oblasti nedostatečná legislativa, výrazně jednodušší by měla být i příprava staveb. "My nechceme být neekologičtí, my nechceme udělat znárodnění, my chceme se všemi majiteli pozemků slušně vyrovnat a jenom chceme stavět ve veřejném zájmu," řekl.

Dálnice D11 by od Hradce Králové měla pokračovat dál na Jaroměř a poté k polským hranicím v Královci u Trutnova, kde se má napojit na budovanou polskou silnici S3. Výstavba dalších úseků z Hradce Králové na Jaroměř měla začít do konce letošního roku, stavební povolení ale napadlo rozkladem hnutí Děti Země. Podle ministra Ťoka by se mohlo začít stavět na jaře příštího roku. "My jsme dneska v situaci, že kde budeme připraveni, tam budeme stavět. Takže když bude připravený úsek na hranici dříve než ty úseky mezitím, tak začneme tam," řekl Ťok.