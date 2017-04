České Budějovice - Hokejisté Českých Budějovic zvítězili v 8. kole baráže o extraligu nad Karlovými Vary 2:1 v prodloužení. Západočeši vedli od 43. minuty po trefě Jakuba Fleka, ale hned za šestnáct sekund srovnal Tomáš Vak. Ve třetí minutě prodloužení rozhodl v přesilovce Miloslav Čermák. Motor v baráži poprvé zvítězil doma a odskočil Energii ve vyrovnané tabulce na rozdíl dvou bodů. Jihočeši vedou skupinu společně s Jihlavou, kde se představí v neděli.

Karlovy Vary si po prohře v posledním vzájemném duelu neúspěšně stěžovaly u disciplinární komise na údajné simulování českobudějovických hráčů, na ledě ale nebylo zvýšené napětí mezi oběma tábory moc znát.

Jihočeši vstoupili do utkání náporem, který umocnilo brzké vyloučení, Čermák ale ani jednu ze dvou gólových šancí v úvodu nevyužil. Energie postupně srovnala hru a v šesté minutě mohla otevřít skóre. Po chybě v domácí rozehrávce ujížděl sám na branku Flek, ale Kváču nepřekonal. V 17. minutě pak skončila Pavlinova tečovaná rána těsně mimo.

Také druhou třetinu začal Motor díky početní převaze aktivně, jenže Novák ani Pýcha Honzíka neprostřelili. V 27. minutě se neprosadil ani Fillman, který trefil tyč.

Těsně po polovině utkání měl na druhé straně obrovskou šanci Gríger, ale po Beránkově přihrávce minul odkrytou branku a Západočeši pak nevyužili také přesilovku. Gólem neskončil ani závar v hostujícím brankovišti a při domácí početní výhodě pak promáchl před prázdnou bránou Čermák.

Až na začátku třetí třetině viděla vyprodaná Budvar aréna gól. Při vyloučení domácího Muchy nejprve ujel hostům Chovan, položil si Honzíka, ale bekhendem trefil břevno a z protiakce Karlovy Vary ve 43. minutě skórovaly. Kváča vyrazil střelu před sebe a Flek jej puk pohotově dorazil.

Vedení ale vydrželo Západočechům jen šestnáct sekund. Vak se protáhl až před branku, překonal Honzíka mezi betony a navázal na vítězný gól z Pardubic. Otočit stav mohl Heřman, ale hostujícího gólmana nepřekonal, stejně jako na opačné straně z mezikruží Dušek.

Vary postupně získávaly převahu a v 58. minutě při hře čtyři na čtyři dostaly obrovskou šanci rozhodnout. Rozhodčí vyloučil Vaka za zdržování hry posunutím hole, ale domácí se ve třech ubránili. V prodloužení naopak při Mikulíkově trestu získaly možnost vstřelit vítězný gól domácí a to se v 63. minutě povedlo Čermákovi, který z mezikruží trefil horní roh.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Štrba (České Budějovice): "Každý zápas v baráži je nesmírně vyrovnaný, opět rozhodly přesilovky. Soupeř ji měl v závěru, mohl to překulit na svou stranu, ale nepodařilo se mu to. My jsme díky přešilovce rozhodli v prodloužení. Jsme rádi za dva body. Zatím jsme body získávali venku, takže jsme rádi, že se nám povedlo vyhrát doma. Šance pro nás dál žije. Žádný velký krok to není, spíš krůček. Pořád je baráž pro všechny čtyři mančafty otevřená."

Jan Tlačil (Karlovy Vary): "Věděli jsme, že to tady bude hodně těžký zápas. Podařilo se nám jít do vedení, bohužel jsme v něm byli necelých 20 sekund. Soupeř nám vzápětí ujel a hned vyrovnal. Myslím, že to bylo vyrovnané utkání se šťastným koncem pro soupeře."

Motor České Budějovice - HC Energie Karlovy Vary 2:1 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 43. Vak (Hřebejk, Mucha), 63. M. Čermák (Pavlin) - 43. Flek (O. Beránek, Skuhravý). Rozhodčí: Šír, Lacina - Bláha, Špůr. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:1. Diváci: 6421 (vyprodáno).

České Budějovice: Kváča - F. Novák, Fillman, Pýcha, Pavlin, Mucha, Vráblík - M. Čermák, Pajič, Chovan - M. Heřman, F. Vlček, Dostálek - Hřebejk, Vak, Fronk - Babka, Rob, Šulek, od 21. navíc J. Bárta. Trenéři: Stavjaňa, Štrba a R. Turek.

Karlovy Vary: Honzík - Sičák, M. Rohan, Baránek, Harant, Dujsík, Tomáš Dvořák - Mikulík, Tuominen, T. Rachůnek - Gorčík, Skuhravý, Kindl - Flek, Gríger, O. Beránek - Kohout, Dušek, Harkabus. Trenéři: Tlačil a Antonik.

Tabulka:

1. Jihlava 8 1 5 0 2 20:19 13 2. České Budějovice 8 3 1 2 2 16:17 13 3. Pardubice 8 2 1 3 2 23:23 11 4. Karlovy Vary 8 2 1 3 2 21:21 11