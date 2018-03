České Budějovice/Kladno - České Budějovice porazily v pátém čtvrtfinálovém zápase první hokejové ligy Havířov 3:0 a postoupily do semifinále. Kladno zdolalo Prostějov 3:2 a stejným poměrem vede sérii. Do utkání tentokrát ani na pár vteřin nezasáhl Jaromír Jágr, který má na kontě devět z potřebných 15 startů pro účast v případné baráži. Majitel Rytířů tak potřebuje, aby jeho tým v play off ještě jednou zaváhal, jinak by v baráži nemohl nastoupit.

Havířov výhrou 3:1 ve čtvrtém duelu odvrátil konec sezony, ale na ledě Motoru už nedokázal uspět. Prvního gólu, který byl nakonec vítězný, se domácí fanoušci dočkali zkraje druhé třetiny zásluhou centra Víta Jonáka. Na konci prostřední části přidali Jihočeši díky útočníkovi Lukáši Květoňovi druhou branku a skóre uzavřel v 57. minutě mistr světa z roku 2010 Petr Vampola.

Prostějovu vyšel úvod, když se ve 3. minutě prosadil nejproduktivnější hráč základní části Tomáš Nouza a stejný hráč ve 13. minutě náskok zvýšil. Do hry vrátil Středočechy gól Tomáše Redlicha, jenž se trefil 12 vteřin před koncem první třetiny. Ve druhém dějství Kladno během 42 vteřin otočilo skóre, rozhodující branku dal útočník Ladislav Zikmund. S výjimkou prvního souboje skončily všechny ostatní rozdílem jediné branky.

Jágr si v 50. kole proti Havířovu obnovil zranění kolena poté, co ho Marek Sikora narazil na mantinel. Druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL vynechal závěrečné dva zápasy základní části, a aby si připsal nutný počet startů pro účast v případné baráži, naskočil do předchozích čtyř duelů s Prostějovem jen na pár vteřin. Pokud by Kladno šestý zápas na ledě Jestřábů zvládlo a vyhrálo i následující čtyři semifinálové bitvy, nemohl by se Jágr zapojit do baráže, i kdyby do všech těchto utkání zasáhl.

Série Prostějov - Kladno bude pokračovat ve čtvrtek.

Čtvrtfinále play off první hokejové WSM ligy - 5. zápasy:

Motor České Budějovice - Havířov 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Branky: 22. Jonák, 38. L. Květoň, 57. Vampola. Rozhodčí: Doležal, Kopeček - Zídek, Springl. Vyloučení: 8:9. Bez využití. Diváci: 5769. Konečný stav série: 4:1.

Kladno - Prostějov 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)

Branky: 20. Redlich, 24. D. Tůma, 25. Zikmund - 3. a 13. Nouza. Rozhodčí: Petružálek, Wagner - Hejl, Podrazil. Vyloučení: 1:4. Bez využití. Diváci: 2752. Stav série: 3:2.

Další program:

Čtvrtek 8. března - 6. zápas:

18:00 Prostějov - Kladno.