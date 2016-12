Právě zveřejněno

Praha - Motocyklista Milan Engel se na začátku ledna postaví potřetí v kariéře na start Rallye Dakar a věří, že se mu podaří tentokrát výrazněji se prosadit. Při své premiéře skončil třicátý, letos po technických problémech do cíle nedojel. V novém ročníku by se rád prosadil do elitní dvacítky.

"Už mám trochu nůž na krku," pousmál se Milan Engel v rozhovoru pro ČTK a Právo. "Letos jsme pro úspěch udělali nejvíce ze všech roků a jdeme si za svým. Všichni v týmu chceme dobrý výsledek. Osobně věřím, že reálné je skončit do dvacátého místa. Prvním cílem je ale dojet do cíle, to je stejné jako vždy. K výsledku je poté potřeba i štěstí a zdraví," řekl člen českého týmu Moto racing group (MRG).

K úspěchu mu vedle nového modelu továrního motocyklu KTM má pomoct i nový týmový kolega Ital Jacopo Cerutti, jenž skončil na posledním ročníku jihoamerické rallye dvanáctý.

"Je to bonus. Jacopo má za sebou dobré výsledky a má hodně zkušeností zejména s navigací. Známe se strašně dlouho a jsme kamarádi. Bojovali jsme spolu už v enduru," řekl Engel, který má ve své sbírce pětadvacet českých endurových titulů a prosadil se i v Evropě nebo na Šestidenní. "Hlavně je to mladá krev do týmu, pro mě jen dobře," podotkl pětadvacetiletý jezdec z Jablonce nad Nisou, který se vydá na trať s číslem 52.

Engel i Cerutti chtějí bojovat o umístění v elitní dvacítce, v případě nouze by si tak měli být schopni pomoct i přímo na trati. "Určitou jistotu jsem tam měl i v minulosti, teď je to ale lepší. Ostatní týmy vás neřeší, když nemáte zdravotní problémy," podotkl Engel, jehož kolegou byl v minulosti Jan Veselý. S Ceruttim se prý ve snaze o co nejlepší výsledek moc nehecují. "To se může na Dakaru vymstít. Je to i o štěstí. Jeden den se můžete vytahovat a druhý je vše jinak," dodal Engel.