Pardubice - Motocyklový jezdec David Pabiška má před sebou jubilejní desátý start na Rallye Dakar. Nejzkušenější český účastník slavné soutěže v jedné stopě skončil nejlépe v roce 2014, kdy dojel osmnáctý. Do elitní dvacítky by se rád prosadil i v nadcházejícím ročníku, který v Jižní Americe začne 2. ledna. Uvědomuje si ale, že to nebude jednoduché.

"Člověk musí být stoprocentně připravený, ale i tak je dvacítka i o štěstí. Rád bych se tam opět pohyboval a tajně doufám, že se to povede. Myslím si, že tam patřím. Je to ale vyšší liga a musí se dávat bacha a mít k tomu trochu respektu. Ne to na jen říct na plná ústa," řekl Pabiška ČTK.

Klíčový je i zdravotní stav a Pabiška si to dobře uvědomuje, předešlý ročník dokončil s poraněným kolenem. "A to jsem pak ani nedoufal, že dojedu třicátý," přiznal čtyřicetiletý jezdec týmu Barth racing, který opět pojede na motocyklu KTM.

Pro úspěch na 39. ročníku rallye udělal vše, dokonce i kompletně změnil přípravu. "Od jídelníčku až po způsob trénování. Opravdu je to diametrálně rozdílné a už jsem si i otestoval, jak na tom jsem, a na motorce se cítím výborně," řekl Pabiška, jenž se snažil i připravit na náročné vysokohorské podmínky. Stejně jako před rokem tak často spal v takzvaném kyslíkovém stanu, tentokrát ale déle.

Změny v přípravě se rozhodl udělat i přesto, že by s ohledem na věk a odjeté závody mohl spoléhat na zkušenosti. "Člověk chce dát závodům zase něco nového. Kolikrát se sám sebe ptám, kde na to vezmu morál. V mých letech už bych měl někde sedět a říkat si, že novinky nejsou pro mě. Já to ale mám naopak. Žene mě to dopředu a jsem s tím spokojený. Tajně věřím v to, že tenhle styl přípravy je správný a měl by být každý rok," řekl Pabiška.

Pořadatelé slavné soutěže tentokrát pro startující připravili trať s řadou etap ve vysokohorském prostředí. Prakticky polovina rallye se pojede nad 3500 metry nad mořem. "Proto je důležitá příprava. Hypoxický stan je důležitý. Vím, že mi to pomáhá. Absolvoval jsem to již loni a nevadilo mi to. Příznaky jsem měl malé," uvedl rodák z Liberce.

Jízda v horách mu nevadí ani z jezdeckého pohledu. "Cítím se tam dobře. I když je jasné, že se závodí i v prostředí, které je nám bližší. V horách jsme nevyrostli. Je to ale podobné, jako když na enduru začne pršet. Všichni pak mají problémy a je šance přetlačit konkurenci. Smažou se tam například handicapy v ekonomických možnostech," řekl.

Motorkáři budou na blížícím se Dakaru nejpočetnější českou skupinou, přihlášeno je šest motocyklistů a tři jezdci na čtyřkolkách. Pabiška přesto předpokládá, že v Česku budou fanoušci tradičně sledovat hlavně kategorii kamionů.

"Jsem ale rád, že opět připomeneme lidem, že motorky tady jsou a že je to nejlepší třída, která na Dakaru je. Ne zrychlené ČSAD," smál se Pabiška, který si sám v roce 2012 vyzkoušel soutěž v posádce kamionu Jaroslava Valtra.