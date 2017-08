Spielberg (Rakousko) - Motocyklista Karel Abraham odstartuje do nedělní Velké ceny Rakouska ve třídě MotoGP z jedenáctého místa. Pro českého jezdce, který za vítězem Marcem Márquezem zaostal o necelou sekundu, jde o třetí nejlepší kvalifikační výsledek v sezoně.

Abraham, který na okruhu ve Spielbergu zajel čas 1:24,220, postoupil do druhé části kvalifikace potřetí v sezoně. Poprvé se mu to povedlo v dubnu Argentině, kde zaznamenal životní výsledek a do závodu odstartoval z druhého místa. V květnu ve Francii si v kvalifikaci vyjel deváté místo.

Vedoucí jezdec šampionátu MotoGP a obhájce titulu Márquez si připsal jubilejní 70. pole position v kariéře a znovu vylepšil vlastní rekord. Na druhém místě je se 65. kvalifikačními triumfy jeho krajan Jorge Lorenzo, který dnes dojel třetí. Z druhého místa odstartuje Ital Andrea Dovizioso.

V Moto3 se nevedlo Jakubu Kornfeilovi, který obsadil 28. místo. Horší umístění na startu v dosavadních deseti závodech sezony zaznamenal pouze 29. pozicí v Barceloně. "Ráno jsme ukázali, že máme na dvanácté místo. V kvalifikaci se nepodařilo zajet ani jedno rychlé kolo, takže proto tato katastrofa," uvedl Kornfeil v tiskové zprávě s odkazem na umístění v posledním tréninku.

"Není se na co vymlouvat, všechno bylo skvěle nachystané, ale já jsem prostě vsadil na špatnou kartu," přidal. "Pole je tady neuvěřitelně vyrovnané, takže opravdu stačí málo a jste buď nahoře, nebo končíte v propadlišti. Pro nás dnes bohužel platí ta druhá možnost a já jsem sám na sebe dost naštvaný," prohlásil.

Kvalifikace na Velkou cenu Rakouska, závod mistrovství světa silničních motocyklů ve Spielbergu:

Moto3: 1. Rodrigo (Arg./KTM) 1:36,503, 2. Guevara (Šp./KTM) -0,112, 3. Canet (Šp./Honda) -0,187, ...28. Kornfeil (ČR/Peugeot) -1,605.

Moto2: 1. Pasini 1:29,394, 2. Morbidelli (oba It./Kalex) -0,001, 3. Á. Márquez (Šp./Kalex) -0,176.

MotoGP: 1. M. Márquez (Šp./Honda) 1:23,235, 2. Dovizioso (It./Ducati) -0,144, 3. Lorenzo (Šp./Ducati) -0,386, ...11. Abraham (ČR/Ducati) -0,985.