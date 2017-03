Zlín - Obraz inspirovaný postavou dívky Pipi známou z děl Astrid Lindgrenové a opice v různých podobách jsou hlavním motivem vizuální podoby letošního zlínského filmového festivalu pro děti a mládež. Letošní 57. ročník festivalu se bude věnovat švédské kinematografii. Dalšími tématy bude oslava 20. výročí Salonu filmových klapek a kinematografie Švýcarska, řekl dnes novinářům prezident festivalu Čestmír Vančura.

Zaměření na švédskou kinematografii souvisí také s letošním 110. výročím narození spisovatelky Lindgrenové. Právě její postava Pipi inspirovala před lety výtvarníka Petra Nikla, který namaloval obraz své dcery v oranžové paruce, kterou přivezl coby suvenýr z Finska. Tento obraz se stal předlohou vizuálu s dívkou se zrzavými copy nápadně připomínající Pipi.

"My dobře víme, že tohle není Pipi. Je to jen holčička, která ale díky paruce může být na chvíli, kým chce. A stejně jako ona může zažívat svá fantastická dobrodružství, i zlínský festival přenáší děti a jejich rodiče do kouzelného filmového světa, kde se dá zažít úplně všechno," uvedla výkonná ředitelka festivalu Jarmila Záhorová.

Nikl podle svých slov nejdříve připravoval vizuál tvořený opicemi. "Potom do toho ale vstoupilo téma Švédska. Pipi však byla obklopena spoustou zvířat, mezi nimi byla i opička, použili jsme proto i opici," uvedl Nikl. Opice budou na různých vizuálech v rozličných podobách. Nikl s opicemi pracuje také jako s hravým grafickým prvkem v podobě písma vytvořeného ze siluet opic.

Festival se uskuteční od 26. května do 3. června, poprvé potrvá devět dní, oproti loňskému ročníku bude o den delší. Jde o jednu z nejstarších a největších filmových přehlídek svého druhu na světě. Nabízí každoročně asi 350 snímků pro děti a mládež, evropské debuty, animované i studentské filmy v soutěžní i mimosoutěžní sekci. Loni festival navštívilo rekordních 125.000 lidí.

Zlínský festival nabídne švédské filmy, nejen dle knih Lindgrenové

Zlínský filmový festival pro děti a mládež se v letošním ročníku zaměří zejména na švédskou kinematografii. V této sekci bude uvedeno přes 30 celovečerních filmů. Budou tam zařazeny i filmy krátké, animované, studentské, hlavní podsekce bude věnována švédské spisovatelce Astrid Lindgrenové, protože letos se slaví 110 let od jejího narození, řekla ČTK umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.

"Budou samozřejmě filmy s Pipi Dlouhou punčochou, Ronja, dcera loupežníka. Budou tam i filmy, které nejsou známé, mnoho lidí četlo knížku Bratři Lví srdce, bude uvedena filmová adaptace," uvedla Pášmová. Další z podsekcí například představí děti ve filmech klasiků, například snímek Ingmara Bergmana Fanny a Alexandr. Švédská tématika se promítne také do doprovodného programu, návštěvníci budou moci vyzkoušet například švédské hry nebo ochutnat švédské speciality.

Festival se zaměří také na švýcarskou kinematografii. "Švýcarské okénko jsme nazvali Vítejte ve Švýcarsku podle stejnojmenného filmu. Uvedeme asi 15 celovečerních filmů pro děti a mládež včetně celovečerních hraných dokumentů, krátké filmy. Spolupracujeme s filmovými školami ve Švýcarsku, bude sestaveno několik pásem z krátkých filmů animovaných a studentských," uvedla ředitelka.

Třetím tématem letošního ročníku je 20 let Salonu filmových klapek. Umělecky ztvárněné filmové klapky se na festivalu každoročně draží a výtěžek putuje na studentské filmové projekty. "Bude také vydána publikace mapující historii projektu. Kniha vzdává hold zajímavým autorům klapek i dražitelům a zobrazuje všechny dosud vytvořené klapky z jednotlivých ročníků," uvedl prezident festivalu Čestmír Vančura. Doposud vzniklo 2057 klapek, výtěžek činí přes 28 milionů korun, podpořeno bylo 330 projektů.

Letošní kolekce klapek obsahuje 140 děl, lidé je již viděli v Praze a Mladé Boleslavi, nyní jsou vystaveny v Brně, od 8. května budou ve Zlíně, kde se 28. května uskuteční aukce. Festival se koná od 26. května do 3. června.