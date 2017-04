Praha - Obrovská motivace v podobě kýžené premiéry na seniorském mistrovství světa pohání hokejového útočníka Dominika Kubalíka, jenž se dnes připojil k národnímu týmu. Jednadvacetiletý nejlepší střelec základní části extraligy a tahoun Plzně byl už loni blízko, s výběrem tehdejšího kouče Vladimíra Vůjtka byl i v Rusku, ale z dějiště šampionátu nakonec odcestoval, aniž by do turnaje zasáhl.

Nyní dostává mládežnický reprezentant ze všech věkových kategorií od národního mužstva do 16 let příležitost i od Vůjtkova nástupce Josefa Jandače. "Motivace to je samozřejmě velká, zahrát si na mistrovství světa. Byl bych hrozně rád, kdyby se to povedlo, ale je tu celý mančaft hráčů, kteří tam mohou být. Pokusím se v přípravných zápasech ukázat, že tam patřím," řekl Kubalík novinářům.

Dobře si však uvědomuje, že nejsilnějším argumentem v jeho podání jsou nastřílené góly. "Určitě, protože já nic jiného neumím," smál se Kubalík, jenž za 15 startů v reprezentačním A-týmu zatím stihl pouze jediný gól. Všechny zápasy v národním týmu se přitom vztahují k předchozí a aktuální sezoně. Během té minulé nastřílel na klubové úrovni za Indiány 25 branek ve 48 duelech základní části, tentokrát z 51 utkání vytěžil 29 zásahů.

"Těžko se ukazuje něco jiného, když se dá říct, že tu jsem především od gólů. Rád bych navázal hlavně na základní část, protože v play off už to zase nebylo úplně ono," poukázal Kubalík sebekriticky na tři góly z 11 bitev vyřazovacích bojů. "Dám do toho všechno. Buď to vyjde, nebo ne," doplnil s nadhledem Kubalík.

Pomoci mu může i loňská zkušenost. "Už jen to, že jsem byl s klukama v šatně celou přípravu. To jsou ohromný zkušenosti, když jste v šatně s Tomášem Plekancem nebo i Davidem Pastrňákem, který táhne Boston. Snažil jsem se z toho vytěžit co nejvíce a myslím, že jsem to v sezoně i trochu zužitkoval a hrál trošku jiný hokej než předtím," pochvaloval si Kubalík.

Po týdnu bez ledu už vyhnal zklamání ze čtvrtfinálového vyřazení s obhájcem titulu Libercem z hlavy. "Abych řekl pravdu, tak trvalo chvíli po zápase, ale pak mě to přešlo. Myslím, že jsme se dostali daleko, nikdo nám nemůže nic vyčítat. Sami jsme si sezonu zkazili, sami jsme se z toho vyhrabali a nakonec jsme potrápili i Liberec," konstatoval Kubalík.

Když ale vidí zápasy v play off v televizi, zamrzí ho, že už se Plzně netýkají. "Podívám se, ale nekoukám na celý zápas. Pak se totiž člověk do toho akorát zažere a začíná litovat, co jsme mohli udělat jinak a že jsme mohli postoupit. Ale výsledky sleduji, včetně baráže," uvedl Kubalík.

Při jistotě platného kontraktu v Plzni bude řešit svou budoucnost. O obávaného kanonýra je přirozeně zájem. "Rád bych odpověděl, co bude, ale jsem na rozhraní, že opravdu nevím. Něco kolem mě běží, ale je to složitý, nevím, co se bude dít. Mám smlouvu v Plzni a může se stát cokoliv. Loni jsem také uvažoval, že odejdu, ale nakonec jsem zůstal. Moc to neřeším, má to na starosti agent," uvedl Kubalík.

Uvědomuje si však dobře, že může jít o velmi zásadní krok v jeho dobře nastartované kariéře. "Je důležité, aby to nebyl skok do ničeho, aby to nebyl moc velký krajíc. Musím to probrat, ale až bude čas. I když bych měl rád jasno co možná nejdříve," prohlásil Kubalík.

Plzeň na něho nijak netlačí. "O všem vědí. Určitě je to pro mě celé klidnější, když vím, že kdyby to nevyšlo, Plzeň je jistota. Kdyby byl člověk úplně bez angažmá, tak to se řeší trochu jinak. Takhle tu mám smlouvu, svět by se nezbořil, kdyby to jinde nedopadlo," řekl Kubalík.