Most - Mostecko dnes čeká první den opakovaných senátních voleb. Volební místnosti budou dnes otevřené od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 14:00. O místo senátora se uchází devět lidí. Mandát obhajuje lékařka Alena Dernerová. O opakování voleb rozhodl na podzim Nejvyšší správní soud (NSS), který podzimní volby, v nichž Dernerová vyhrála, označil za neplatné.

Dernerová kandiduje v opakovaných volbách pod hlavičkou neparlamentní strany Spojení demokraté - Sdružení nezávislých. V podzimních volbách se ucházela o znovuzvolení za hnutí Severočeši.cz. Dlouhodobé spory uvnitř hnutí ale vedly v důsledku k opakování voleb.

O jejich opakování rozhodl NSS, který vyhověl třem stížnostem. Část Severočechů.cz nepovažovala Dernerovou za řádnou kandidátku hnutí. Mostecký magistrát podle soudu chyboval, když nereagoval na odvolání kandidatury Dernerové, o které těsně před volbami jménem hnutí požádala jeho místopředsedkyně a volební zmocněnkyně Hana Jeníčková. Mostecký magistrát ale tento krok nereflektoval a Dernerovou nevyškrtnul.

O křeslo senátora se uchází dále olympionik Jiří Šlégr (ČSSD), lékař Jiří Biolek (STAN), ředitel základní školy Roman Ziegler (ANO), za TOP 09 jde do voleb stavbař Zbyněk Vodák. Za stranu Zdravého rozumu kandiduje aktivista za práva otců Jiří Fiala. Komunisté znovu vyslali do boje Josefa Néteka, ODS Libuši Hrdinovou a Řád národa Jiřího Siebera.

Výsledky prvního koal voleb by podle odhadů Českého statistického úřadu měly být známy do sobotních 17.00. Pokud senátor nevzejde z prvního kola voleb, uskuteční se kolo druhé. To by se konalo v pátek 3. a v sobotu 4. února.