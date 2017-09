Příjezd transportu k bráně koncentračního tábora Osvětim ukazuje jeden ze snímků, který na výstavu do sídla OSN v New Yorku zapůjčilo muzeum památníku holokaustu Jad Vašem v Jeruzalémě. Zvláštní zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů 24. ledna v New Yorku připomnělo 60. výročí osvobození nacistických koncentračních táborů. AP/