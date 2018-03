Moskva - Moskva se obává, že by Britové mohli zničit klíčové důkazy o útoku nervovým plynem na někdejšího dvojího agenta v anglickém Salisbury. Britské úřady totiž buď nejsou schopné ochránit lidi před podobným teroristickým útokem, anebo samy zinscenovaly útok na Sergeje Skripala a jeho dceru. Prohlásil to dnes v Moskvě před pozvanými velvyslanci vysoce postavený ruský diplomat Vladimir Jermakov. Podle agentury Interfax také zdůraznil, že Rusko nikoho neobviňuje z otrávení Skripala a jeho dcery a že dřívější odvolávání se na potenciál Česka a Švédska mělo sloužit pouze jako příklad vyspělosti výzkumu. "Prosíme, nevykládejte to jako výhrady k našim partnerům," prohlásil diplomat.

"Rusko naprosto nemá nic společného (s otrávením Skripalových) už jen prostě proto, že pro Rusko je takový hazard naprosto nepřípustný a nevýhodný ze všech hledisek," zdůraznil Jermakov, který je na ministerstvu ředitelem odboru pro kontrolu zbraní.

Žádná z britských vyšetřovacích verzí při kritickém rozboru podle něj neobstojí, jde jen o hysterické obviňování Ruska bez důkazů. Pokud by skutečně došlo k nasazení bojových otravných látek, neobešlo by se to bez masového umírání.

Ruské ministerstvo pozvalo na dnešek všechny velvyslance akreditované v Moskvě na schůzku s experty kvůli případu otravy bývalého dvojího agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v Salisbury. Londýn z otravy obviňuje Moskvu, ta veškerou vinu popírá a naopak v minulých dnech naznačovala, že použitá látka mohla pocházet z jiných zemí, mimo jiné z Česku. Čeští představitelé takovou variantu odmítají jako nepodloženou a lživou.

Schůzky se podle ruských médií odmítli osobně zúčastnit velvyslanci ze zemí, které jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN, jakož i velvyslanec Německa či Evropské unie. Země ale nevyloučily účast nižších diplomatů.