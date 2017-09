Moskva - Ruské nálety ve východosyrské provincii Dajr az-Zaur zabily 40 bojovníků teroristické organizace Islámský stát (IS), včetně čtyř velitelů. S odkazem na prohlášení ruského ministerstva obrany o tom informovala agentura AP. Rusko v syrském konfliktu bojuje na straně syrské vlády od podzimu 2015.

Radikálové byli zasaženi při setkání IS v bunkru blízko města Dajr az-Zaur, které leží ve stejnojmenné provincii. Nálet Rusko nařídilo poté, co začátkem týdne získalo informace o plánovaném setkání IS. Přesné datum náletu nicméně Moskva nezveřejnila.

V okolí Dajr az-Zauru v současné době pokračují boje mezi armádou syrského prezidenta Bašára Asada a IS. V úterý se syrské armádě podařilo prolomit téměř tři roky trvající obležení bojovníků IS na západě města. Radikálové se ale následně zmobilizovali k protiofenzivě.

Ruská armáda zveřejnila jména dvou prominentních velitelů IS, které zabila. Jmenovali se abú Muhammad Šimálí a Gulmurod Chalimov. Další dva velitele armáda nejmenovala.

Šimálí, který se narodil v Iráku, ale měl saúdskoarabské občanství, podle Moskvy pomáhal radikálům ze zahraničí odcestovat do Sýrie a měl na starosti administrativu spojenou s novými bojovníky.

Chalimov pocházel z Tádžikistánu, kde dříve pracoval jako velitel speciálních policejních jednotek a podstoupil americký výcvik. Podle ruských médii v rámci IS působil jako "ministr války". Spojené státy na jeho hlavu loni vypsaly odměnu tři miliony dolarů (zhruba 65 milionů Kč).