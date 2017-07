Krasnodar (Rusko) - Moskva předpokládá, že ruský prezident Vladimir Putin se poprvé setká se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem během červencového summitu zemí G20 v Hamburku. Podle agentury TASS to dnes šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov řekl na společně tiskové konferenci s německým ministrem zahraničí Sigmarem Gabrielem.

"Vycházím z toho, že se schůzka bude konat vzhledem k tomu, že oba prezidenti budou ve stejnou dobu ve stejném městě a ve stejné budově. Bylo by nesprávné, kdyby se nesešli," řekl Lavrov.

Šéfové ruské a německé diplomacie podle TASS měli dnes jednat mimo jiné o konfliktu na Ukrajině a v Sýrii či o boji proti terorismu. Moskva podle Lavrova počítá s tím, že Západ podnikne potřebné kroky k uvolnění situace v Sýrii. Ministr přitom vyjádřil naději, že USA nebudou vytvářet záminky pro další útok na syrské vládní jednotky.

"Pevně věřím, že USA tentokrát budou jednat v zájmu ochrany režimu nešíření chemických zbraní a nebudou vytvářet spekulace a záminky pro nové útoky na syrské vládní jednotky, které bojují proti terorismu," řekl ruský ministr. Kritizoval přitom zatajování důkazů o využití chemických zbraní Asadovým režimem, kterými USA údajně disponují. V případě nových "provokací" bude Kreml reagovat adekvátně situaci, upozornil ministr.

Lavrov tak reagoval na údajné informace o chystaném dalším chemickém útoku v Sýrii, kterými Washington prý disponuje. Bílý dům v úterý před takovým činem syrského prezidenta varoval.

Gabriel se proti Lavrovovým výrokům ohradil a prohlásil, že jeho ruský partner by neměl bagatelizovat Asadovu vládu jako mírumilovný režim. "Prezident Asad stojí v čele režimu, který je schopen poslat tisíce lidí do mučírny," prohlásil šéf německé diplomacie.

Lavrov na tiskové konferenci ujistil, že Moskva zůstává otevřena dialogu se Západem, a to i přesto, že Rusko čelí obviňování z vměšování do dění na Ukrajině, v USA i na Blízkém východě. Odlišné názory nesmějí bránit spolupráci, dodal ministr. K té vyzval jak západní politiky, tak vojenské experty NATO, které kritizoval za neochotu komunikovat. "Skutečnost, že kolegové z NATO odcházejí od rozhovoru, naznačuje, že moc dobře chápou poměr sil v Evropě," dodal Lavrov.

Šéf německé diplomacie Gabriel vyzval Západ i Rusko, aby usilovaly o snížení světových výdajů za zbraně a aby se zaměřily na boj proti novému závodu ve zbrojení. Dodal také, že 4500 vojáků NATO v Pobaltí nepředstavují pro Rusko hrozbu.

Proruští separatisté na východě Ukrajiny a Kyjev by podle Gabriela měli prodloužit příměří vyhlášené před několika dny po dobu žní. To by mohlo připravit cestu pro politické řešení konfliktu, dodal ministr. Jeho ruský protějšek přitom znovu zdůraznil nutnost dodržovat minské mírové dohody, nové nápady na regulaci situace na Donbase přitom označil za chytračení.