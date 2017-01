Washington - Kompromitující materiál na budoucího amerického prezidenta Donalda Trumpa, který podle zdrojů z amerických tajných služeb sestavila ruská rozvědka, chtěli Rusové využít k budoucímu nátlaku na Trumpa a k jeho vydírání. Vyplývá to z údajné tajné zprávy amerických tajných služeb, kterou zveřejnil server BuzzFeed. Dokument, jehož pravost nebyla ověřena, mimo jiné popisuje Trumpovy kratochvíle s prostitutkami v témže prezidentském apartmá moskevského hotelu, ve kterém v minulosti nocoval i dosluhující šéf Bílého domu Barack Obama.

"Rusové očividně slíbili nevyužít kompromitující materiál na Trumpa, aby na něj měli páku," uvádí dokument zveřejněný serverem BuzzFeed s tím, že Trumpův tým navíc s ruskou stranou dobrovolně a úzce spolupracoval.

Dokument se s odvoláním na zdroj z Trumpova okolí rovněž zmiňuje o tom, že realitní magnát spolupracoval s Kremlem nejméně osm let a že součástí výměny informací byly například zprávy určené Moskvě o aktivitách ruských oligarchů ve Spojených státech. O tyto informace měl prý ruský prezident Vladimir Putin mimořádný zájem.

Zdroj z okolí nyní již bývalého šéfa Putinovy prezidentské kanceláře Sergeje Lavrova uvedl, že Rusové si byli jistí významem kompromitujících údajů, které chtěli v budoucnu využít při vyjednávání s Trumpem.

Zprávy amerických médií o možném ruském vměšování do americké volební kampaně byly pro Trumpa podle zmíněného dokumentu výhodné, neboť odváděly pozornost demokratů i tisku od miliardářových údajných pochybných obchodů a od jeho údajného korupčního počínání v Číně a na dalších rozvíjejících se trzích.

Ruské tajné služby se podle spisu zveřejněného BuzzFeed věnovaly i Trumpově demokratické rivalce Hillary Clintonové; o ní ale měli Rusové spíše jen odposlechnuté hovory z jejího pobytu v Rusku a informace z dalších komunikačních kanálů než citlivé podrobnosti ze soukromí. Složku, jak uvádí zpráva zveřejněná serverem BuzzFeed, na přímý Putinův příkaz spravoval mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Podrobnosti o informacích týkajících se Clintonové ale Moskva nikomu neposkytla a není jasné, jak měly být využity, dodal dokument zveřejněný BuzzFeed..

Kreml popřel shromažďování kompromitujících informací na Trumpa

Moskva - Kreml dnes prohlásil, že nemá žádný kompromitující materiál ani na nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, ani na jeho demokratickou soupeřku Hillary Clintonovou. Opačná tvrzení označil mluvčí prezidenta Vladimira Putina za "naprostý nesmysl" a "bulvární čtivo".

"Ne, v Kremlu nemáme kompromitující materiál na Trumpa," řekl Dmitrij Peskov podle agentury TASS. "Je to naprostá kachna, naprostý výmysl a naprostý nesmysl. Kreml se nezabývá sbíráním kompromitujících informací," zdůraznil Putinův mluvčí a údajné kompromitující informace označil za "pulp fiction", což TASS přeložil do ruštiny jako "nekvalitní bulvární čtivo".

Bývalý šéf ruské tajné služby FSB Nikolaj Kovaljov označil údajnou zprávu amerických tajných služeb o kompromitujících materiálech na Trumpa v ruských rukách za pokus vlády končícího prezidenta Baracka Obamy zdiskreditovat republikánského nástupce. "Koho by zajímalo sbírat kompromitující informace na člověka, který přijížděl (do Moskvy) pořádat soutěže krásy? Takové praktiky u nás v Rusku nemáme," tvrdí někdejší šéf FSB, která je nástupkyní sovětské tajné policie KGB.

Kompromitující materiál na budoucího amerického prezidenta chtěli podle neověřených zdrojů z amerických tajných služeb Rusové využít k budoucímu nátlaku na Trumpa a k jeho vydírání. Vyplývá to z údajné tajné zprávy amerických tajných služeb, kterou zveřejnil portál BuzzFeed. Dokument, jehož pravost nebyla potvrzena, mimo jiné popisuje Trumpova setkání s prostitutkami v moskevském hotelu.

Ruské tajné služby se podle amerických zdrojů věnovaly i Trumpově demokratické rivalce v prezidentských volbách Hillary Clintonové. Její spis obsahoval ale spíše jen odposlechnuté hovory z jejího pobytu v Rusku a informace z dalších komunikačních kanálů než citlivé podrobnosti ze soukromí.

Americká média mají o kompromitujícím spisu o Trumpovi pochyby

Šíření zprávy o údajných kompromitujících informacích týkajících se nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, které prý shromáždili Rusové, se stalo veřejným testem žurnalistických standardů a vyvolalo debaty o těchto normách, napsala dnes tisková agentura AP (The Associated Press), která se sama zdržela zveřejnění obsahu údajného kompromitujícího materiálu.

Několik hodin po prvních zprávách, že americké zpravodajské služby seznámily Trumpa s existencí kompromitujícího spisu, server BuzzFeed zveřejnil jeho obsah, přestože vydávající redaktor připustil, že jsou důvody pochybovat o pravdivosti tvrzení, která dokument obsahuje.

Většina amerických zpravodajských médií, včetně AP, se zachovala zdrženlivě, protože obvinění na Trumpovu adresu nebyla doložena. "Dokonce i Donald Trump si zaslouží od novinářů férový přístup," napsal na twitteru šéf washingtonské odbočky časopisu Mother Jones David Corn.

Zpráva se přesto rozšířila tak rychle, že v úterý večer jednu chvíli dominovala tématům na twitteru.

BuzzFeed se podle svého editora Bena Smithe rozhodl 35stránkový dokument zveřejnit, aby si Američané mohli udělat vlastní názor na nařčení kolující v nejvyšších vládních kruzích.

"Naší snahou je být transparentní a sdílet s našimi čtenáři to, co máme," napsal Smith s tím, že jiný přístup se pokaždé ukázal chybný. Připustil pochybnosti o obviněních na adresu Trumpa a ujistil, že BuzzFeed se snažil a nadále se bude snažit je ověřit. Smith poznamenal, že někteří lidé nemusí s postupem serveru souhlasit, "ale zveřejnění tohoto spisu ukazuje, jak vidíme práci reportérů v roce 2017".

Agentura AP citovala jednoho z expertů na novinářskou etiku, podle něhož jde o nejnovější a životně důležitý příklad toho, jak internet změnil tok zpráv a informací. "Je to velmi, velmi těžké období pro editory hlavních zpravodajských médií," řekl Bob Steele. BuzzFeed podle něj zveřejněním nařčení podstoupil velké riziko.

Další odbornice na mediální etiku Kelly McBrideová přirovnala počínání BuzzFeed k únikům informací na serveru WikiLeaks. A pokud Smith tvrdí, že jde o styl práce reportérů současnosti, pak se McBrideová ptá, kam se ta práce poděla. Úkolem reportérů je podle ní podat zprávu, ale v daném případě "neuvedli vůbec nic o tom, co dělají či udělají, aby nařčení ověřili či vyvrátili". Novináři by se neměli obracet na veřejnost, aby jim pomohla příběh dokončit; "to nechci považovat za novinařinu, to je něco jiného", tvrdí McBrideová.

"Falešné zprávy - naprostý politický hon na čarodějnice," napsal sám Trump na twitteru ve zjevné reakci na zveřejněné informace o údajných kompromitujících materiálech týkajících se jeho osoby.