Moskva - Nová jaderná doktrína USA, kterou v pátek zveřejnilo ministerstvo obrany, vyvolá zvyšování hrozby pro globální bezpečnost. V první reakci z Moskvy na 74stránkový dokument Pentagonu to podle agentury TASS řekl předseda výboru pro obranu dolní komory ruského parlamentu Vladimir Šamanov.

"Tendence bude zjevně směřovat ke zvyšování nebezpečí v globálním měřítku," prohlásil Šamanov, který byl v minulosti velitelem výsadkových sil ruské armády. Podle jeho mínění se Američané touto doktrínou snaží obnovit svůj status jediného mocenského vůdce ve světě pomocí dalšího kola zbrojních závodů.

"Lze předpokládat, že (ze strany USA) budou snahy odstoupit od různých dohod, které byly garantem posledních let. Pravděpodobně je také možné očekávat kroky ve vesmíru i další věci," míní předseda výboru Státní dumy pro obranu.

Podle jeho přesvědčení by reakce na podobné akce Spojených států měla být "rozumná a uvážená". "Jak je třeba reagovat, to už řekl náš prezident (Vladimir Putin). Máme svou strategii: rozumnou a uváženou. Pro nás je hlavní neopakovat chyby Gorbačovova období, nenechat se zatáhnout do zbrojních závodů, ale zabývat se realizací vlastního vývoje a uvážlivě a zároveň efektivně hodnotit, co se děje," řekl Šamanov.

Michail Gorbačov stál v čele Sovětského svazu koncem 80. let a od března 1990 do prosince 1991 byl jeho prvním a zároveň posledním prezidentem, než se Sovětský svaz rozpadl. Po nástupu do čela sovětských komunistů v roce 1985 zahájil změny, které měly reformovat komunistický systém a dodat sovětskému impériu novou sílu, měly ale opačný účinek - Sovětský svaz se rozpadl a komunistický systém se zhroutil. Změny nicméně pomohly k návratu demokracie do bývalého komunistického bloku.

