Praha - Italský skladatel filmové hudby Ennio Morricone dnes počtvrté sklízel ovace ve vyprodané pražské O2 areně. Na koncertu, který byl součástí turné 60 Years of Music World Tour, slavný osmaosmdesátiletý hudebník dirigoval Český národní symfonický orchestr (ČNSO) vsedě. Podpořil ho mnohočlenný pěvecký sbor a sólové zpěvačky - portugalská zpěvačka Dulce Pontesová a italská sopranistka Susanna Rigacciová. Včetně přídavků zazněly tři desítky známých filmových melodií.

Také předchozí koncerty Morriconeho v největší hale v Česku byly vždy dlouho dopředu vyprodány. I dnes cestu od metra k hale lemovali lidé s žádostmi o koupi vstupenek, mezi posluchači bylo mnoho cizinců.

Představení zahájila skladba Legend of 1900 ze stejnojmenného filmu režiséra Giuseppa Tornatoreho z roku 1998, který získal Zlatý glóbus za nejlepší hudbu. V první polovině koncertu ještě zazněly melodie z filmů Metti una sera a cena, Bio Ráj, oblíbená Man With a Harmonica z westernu Tenkrát na západě nebo muzika z dalšího klasického filmu režiséra Sergia Leoneho Hodný zlý a ošklivý, ve které se představila sopranistka Rigacciová. Ještě před přestávkou zaujala publikum také zpěvačka Pontesová ve skladbách z televizního seriálu Nostromo.

V úvodu druhé části Morricone nabídl hudbu z filmu Quentina Tarantina Osm hrozných, za kterou Morricone získal Oscara. Diváci tleskali skladbám L'ultima diligenza di Red Rock a Bestiality. Udělení Oscara zvedlo zájem i o ČNSO, který často koncertuje v zahraničí nebo doprovází další světoznámé umělce. "Pokud mohu říci, náš vztah je za roky spolupráce neobyčejný, nejen Enniův ke mně a naopak, ale především jeho k celému orchestru, který opravdu zbožňuje, což již mnohokrát dokázal. Zdůrazňovat, že ČNSO jej miluje, je zbytečné," řekl ke vzájemné spolupráci s Morriconem ředitel ČNSO Jan Hasenöhrl.

Velký prostor v této části koncertu opět dostala zpěvačka Pontesová, která se představila ve skladbách z filmů Bitva o Alžír, Podivné vyšetřování nebo Ostrov v ohni. V závěru koncertu nabídl Morricone kompozice Gabriel's Oboe, Falls a On Earth as It Is in Heaven ze snímku Misie. V přídavku nescházela melodie z Tenkrát na západě proslavená v Česku Věrou Špinarovou jako Jednoho dne se vrátíš.

Slavný skladatel během své kariéry zkomponoval hudbu k více než 500 filmům. Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) ocenil Morriconeho cenou Artis Bohemiae Amicis, která je udělována osobám, jež cílevědomě přispěly nebo přispívají k šíření dobrého jména české kultury.