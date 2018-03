Praha - Moravu a Slezsko o víkendu zasáhne silný vítr, který může v nárazech dosáhnout až 90 km/h. V části Olomouckého a Moravskoslezského kraje bude také v noci na sobotu vydatněji sněžit. Od dnešního večera do sobotního rána v celé ČR stále platí výstraha ČHMÚ před náledím, na jihu země je ale riziko jeho výskytu nižší. ČTK o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Dnes odpoledne a večer se bude od severu ochlazovat a teploty postupně klesnou pod nulu. Vozovky a chodníky mokré po dešti a sněžení budou namrzat. "Tvorbu náledí očekáváme odpoledne a večer v severní části republiky, během noci postupně i na jihu, kde bude jeho četnost i riziko výskytu nižší," uvedli meteorologové.

Výstraha před náledím platí do sobotních 10:00 a s výjimkou Jihočeského kraje a části jižní Moravy je s vysokým stupněm nebezpečí. Celodenní mrazy ale vydrží na většině území do úterního rána a náledí tak místy zůstane i po skončení platnosti této výstrahy.

Na severu Moravy a ve Slezsku do sobotního rána napadne v nižších polohách kolem sedmi centimetrů sněhu, na horách deset až 15 centimetrů. Sněžit bude i v sobotu a neděli, intenzita však bude slabší. V kombinaci s čerstvým nárazovitým větrem se budou místy vytvářet sněhové jazyky, zejména ve vyšších polohách a horských oblastech.

V sobotu ráno bude zesilovat na Moravě a ve Slezsku severovýchodní vítr, který bude zejména v oblasti Moravské a Vyškovské brány dosahovat nárazů až 90 km/h. Vítr zeslábne v noci na pondělí.

Meteorologové doporučují zajistit okna, dveře a odstranit nebo upevnit volně uložené předměty. Řidiči by měli jezdit maximálně opatrně a sledovat dopravní zpravodajství. Na východě země by pak lidé měli omezit túry, nevydávat se zejména do hřebenových partií a dbát pokynů Horské služby.