Brno - Moravský Krumlov vyzývá otevřeným dopisem ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL), aby zabránil vývozu Slovanské epopeje do Číny. Hrozí tam její zničení kvůli špatným podmínkám, prohlásil dnes na tiskové konferenci v Brně starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina (TOP 09). V Krumlově bývalo dílo Alfonse Muchy vystavené. Epopej nyní z Prahy zamíří na tři měsíce na výstavu do Japonska, vernisáž v Tokiu je 7. března. Po ní měla být v Číně. Mluvčí ministerstva Simona Cigánková ČTK sdělila, že se po výstavě v Japonsku vrátí plátna zpět.

Proti podmínkám v Japonsku Třetina neprotestuje, ale nelíbí se mu, že musejí plátna cestovat. "Jsem obecně proti vývozu, ale nemůžu zpochybňovat výstavní prostory v Japonsku, které jsou velmi profesionální. V Číně to ale neplatí. Tam je špatná vlhkost a teplota. Od dob vzniku jsou v plátnech plísně, které nyní spí. Když se změní prostředí, které nebude kvalitní, hrozí, že houby začnou růst a plátna se zničí," zdůraznil Třetina.

Epopej v Číně zatím nebude. "Slovanská epopej se po výstavě v Japonsku bude vracet zpět. K žádosti vlastníka o povolení vývozu této kulturní památky do Číny lze sdělit v současné době to, že podmínky pro možný vývoz do Číny ještě nejsou zcela jisté a ověřené. Budou-li tyto podmínky pro povolení vývozu dostačující, to samozřejmě ověřují naši odborníci z památkové sekce, kteří věc posuzují s nejvyšší mírou zodpovědnosti a s maximální profesionalitou," uvedla Cigánková. Obrazy vlastní Praha, které je Mucha daroval. Jeho podmínkou bylo, aby Praha vystavila na své náklady vhodnou budovu pro jejich vystavení. Ta zatím neexistuje. Od 50. let minulého století byly obrazy na zámku v Moravském Krumlově s tím, že cyklus zůstává majetkem Prahy. Před několika lety se plátna vrátila do Prahy, která deklaruje, že pro trvalé umístění vybuduje prostory.