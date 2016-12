Ostrava - Moravskoslezský kraj bude v příštím roce hospodařit se schodkem 921 milionů korun. Pokryje ho ze své finanční rezervy a bankovního úvěru. Celkem počítá kraj s příjmy sedmi miliard korun a s výdaji 7,9 miliardy. Do investic půjdou dvě miliardy korun. Dnes rozpočet schválili zastupitelé.

Rozpočtový schodek bude využit k předfinancování evropských projektů, například na rekonstrukci silnic, nákup techniky pro zdravotnickou záchrannou službu anebo pro obnovu turistických atrakcí. "Bylo by neomluvitelné, kdybychom šanci na evropské prostředky nevyužili, a jinak, než prostřednictvím schodkového rozpočtu to samospráva neumí," řekl hejtman Ivo Vondrák (ANO). Dodal, že většina projektů bude ze strany EU hrazena z 95 procent, takže většina peněz se později do rozpočtu vrátí.

Náměstek hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania (ANO) řekl, že krajský rozpočet sice počítá s výdaji okolo 7,9 miliardy korun, očekává se však, že reálně bude kraj hospodařit se zhruba 20 miliardami korun. "Tato situace se opakuje každý rok. V době sestavování rozpočtu ještě není rozhodnuto o většině státních dotací do rozpočtu kraje. Jde zejména o státní dotace z ministerstva školství či ministerstva práce a sociálních věcí," řekl náměstek.

Kapitálové výdaje by podle schváleného rozpočtu měly přesáhnout dvě miliardy korun. Většinu tvoří výdaje na akce spolufinancované z Evropské unie. "Počítáme ale i s investicemi z vlastních zdrojů a to v objemu 623 milionů korun," dodal náměstek. K největším plánovaným investicím patří například rekonstrukce silnice a dvou mostů za Dolním Benešovem za 20 milionů korun, rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D příspěvkové organizace Nový domov v Karviné za 18 milionů korun.

"Investovat chceme i do krajských nemocnic, počítáme například se stavebními úpravami pavilonu H ve Slezské nemocnici Opava za více než 33 milionů korun, s rekonstrukcí elektroinstalace v nemocnici v Orlové, která vyjde na 30 milionů korun. Vyčlenili jsme i peníze na stavební úpravy školních budov a další," upřesnil.

Běžné výdaje kraje dosáhnou částky 5,704 miliardy korun. Největší část z této sumy půjde na provoz krajských příspěvkových organizací, které dostanou 2,1 miliardy a na zajištění dopravní obslužnosti v regionu vlaky a autobusy. Dopravci dostanou 1,6 miliardy korun. "Výdaje na provoz příspěvkových organizací budou vyšší o čtyři procenta oproti roku 2016. Je to především kvůli nařízení vlády navýšit tarifní platy zaměstnancům," řekl Kania.