Hochfilzen (Rakousko) - Biatlonista Ondřej Moravec je podeváté na mistrovství světa a v individuálních závodech nikdy šampionát nezačal lépe. Ve sprintu i v dnešní stíhačce dojel v Hochfilzenu shodně pátý, což trojnásobného olympijského medailistu před zbylými závody v Rakousku dobře naladilo.

Předloni na mistrovství ve finském Kontiolahti dojel Moravec ve sprintu i stíhačce devátý a poté získal bronz ve vytrvalostním a stříbro v hromadném závodu. "V Kontio jsem začal hůř, takže tady se může stát cokoli," usmál se dvaatřicetiletý Moravec.

V Hochfilzenu už má za sebou tři starty včetně smíšené štafety a ani v jednom závodu neodstřílel čistě položku vstoje. Vždy mu jeden terč na stavu zůstal černý. "Stojáky tady zatím nejsem schopen vyčistit. Doufám, že ten den přijde," přál si.

Aby měl šanci na cenný kov ve čtvrtečním vytrvalostním závodu, bude se muset střeleckých chyb vyvarovat. "Musím se maximálně zkoncentrovat, protože to povede k hodně dobrému výsledku," řekl.

Z individuálního závodu má doma zmíněný bronz z Kontiolahti. Čtvrtý v něm dojel i na MS v Novém Městě na Moravě v roce 2013. V Hochfilzenu se mu navíc líbí čtyřkilometrový okruh, na kterém se dvacetikilometrový závod pojede. "Ta čtyřka je šitá pro mě. Doufám, že bude ještě tepleji, protože si myslím, že na tom vyděláme. Všechno nasvědčuje tom, že by to mohlo hrát do karet, ale budou čtyři položky a za každou netrefenou ránu velký trest. Uvidíme, jak to půjde," řekl.

Běžecky je po horším vstupu do sezony znovu mezi nejrychlejšími, s tím je spokojený. "Měl jsem ten pocit už před mistrovstvím. Věřil jsem, že to je pocit, který jsem míval v Kontiolahti nebo na olympiádě, na místech, kde jsem uspěl, ale jsem rád, že jsem si to tady potvrdil. Jsem schopen stíhat nejlepší," uvedl.

Ve stíhacím závodu musel na trestné kolo po třetí i po čtvrté střelecké položce. "V té třetí to byly rány dole. To je klasika ran, které já dřív spustím," řekl Moravec. Poslední položku začal raději střílet od prostředku. "Kvůli koncentraci, abych navodil větší soustředění, ale stejně se to úplně nepodařilo. Bohužel," litoval.

Moravec ocenil i vystupování Francouze Martina Fourcada, který vedle závodění stíhá bojovat proti dopingu Rusů a nutit biatlonovou federaci IBU, aby vystupovala rázně. "Ta do nebe volající benevolence IBU mě fascinuje. Jeho taky, štve ho to a snaží se proti tomu bojovat. Patří mu dík, protože bez něj by se nedělo asi nic. Dobře za to, protože persona jako on, toho už ty lidi nemůžou přehlížet," řekl Moravec.