Hochfilzen (Rakousko) - Biatlonista Ondřej Moravec po zisku stříbra ve vytrvalostním závodu na světovém šampionátu v Hochfilzenu špatně spal. Důvodem jsou ucpané dutiny. Podobný problém trápí i Michala Krčmáře, který byl ve čtvrtek šestý. Oba doufají, že budou schopni jet sobotní štafetu. Podle lékaře týmu Vladimíra Dobeše nejde o nic vážného.

Moravec si na problém s nosními dutinami stěžoval již minulý týden po smíšené štafetě. Přesto dojel pátý ve sprintu i stíhačce. V závodu na 20 km útočil na zlato a prohrál jen o 3,3 sekundy s Američanem Lowellem Baileym.

V noci po závodu se vzbudil už ve tři hodiny. "A pak už jsem toho moc nenaspal. Mám plné dutiny a necítím se komfortně," řekl Moravec. Přesto dnes absolvoval v hustém sněžení krátký trénink. "Ale nebyla to žádná hitparáda."

Cestou z tratí směrem k novinářům jen znaveně prohodil: "Jsem úplně hotovej. Celou noc jsem nespal. Snad se mi podaří odpoledne usnout."

Podobný problém trápí Moravcova spolubydlícího Krčmáře. I ten má pár dnů problém s dutinami. "Ale spustilo se to, naštěstí to jde ze mě ven, což je příjemnější, než kdybych byl ucpanej. Díky nosní sprše se udržuju, je to průchozí a netřeští mi hlava. Není to něco, s čím bych se nedokázal popasovat," řekl Krčmář

Oproti ránu se po tréninku cítil mnohem líp. "Pohyb mi pomáhá," usmál se Krčmář a uvažoval, že pomohla i změna počasí. "Sluníčko už mě dost vycucávalo a trošku si myslím, že ty dutiny jsou ze suššího vzduchu. Teď nastoupila větší vlhkost a hned se líp dýchá," uvedl.

Moravec i Krčmář patří k oporám štafetového kvarteta a oba doufají, že v sobotu do závodu nastoupí. "Do štafet se dám určitě do pořádku, v nominaci bych snad chybět neměl," řekl Moravec. "V tuhle chvíli nehrozí, že bych nejel," řekl Krčmář.

Podle Dobeše Moravec před startem šampionátu trochu laboroval s rýmou. "Ale myslím, že to byl předstartovní stres, že se to takhle může projevit," mínil Dobeš a dodal, že z pohledu lékaře nejde ani nyní o nic vážného. "Považoval bych to za normální stav. Ondra už je úplně v pohodě, svým způsobem stoprocentně. Trošku se chytl Bimbo (Krčmář), ale i u něj ten průběh bude rychlý a bezproblémový."

Drobné zdravotní problémy podobného rázu mnohdy značí, že je sportovec ve formě. Kateřina Neumannová před olympijským triumfem v Turíně 2006 dlouho nevěděla, zda nebude nemocná. "Jasně, to tak bývá. Když mají nejlepší fazónu, tak jim je v uvozovkách nejhůř, nebo těsně předtím," přikývl Dobeš.

Moravec na šampionátu ukazuje, že je připraven výtečně. "Vzhledem k výsledkům, který tady předvádí, tak si nemyslím, že by to bylo divoký. Není uplakanej, ale občas se člověk spíš trochu kryje," doplnil Dobeš.