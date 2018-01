Ruhpolding (Německo) - Českým biatlonistům se nadmíru vydařil vytrvalostní závod Světového poháru v Ruhpoldingu. Díky přesné střelbě skončil Ondřej Moravec druhý a měsíc před olympijskými hrami vybojoval první medailové umístění v sezoně pro český mužský tým. Do elitní desítky se vešli i Michal Krčmář a Michal Šlesingr.

Rovněž bezchybně střílející Krčmář si pátým místem vylepšil maximum této zimy. Šlesingr při návratu po problémech s kolenem obsadil s jednou chybou osmé místo. Naopak znovu se neprosadil nejúspěšnější biatlonista historie Ole Einar Björndalen a na sedmé olympijské hry se nekvalifikoval. Za měsíc při závodech v Pchjončchangu bude legendární Nor chybět.

Z výhry se dnes radoval Martin Fourcade. Francouzský suverén sice poslední ránu z dvaceti netrefil, přesto si rychlým během dojel pro 68. vítězství v SP. Moravce porazil jasně o minutu a vteřinu. Třetí skončil Nor Johannes Bö, jenž se s Fourcadem podělí o malý glóbus za vytrvalostní závody. Krčmáře předčil ještě Němec Roman Rees.

"Je to perfektní. Kluci se koncentrovali na střelnici a je vidět, že s dobrou střelbou se dá být vpředu. Tři kluci v desítce je super výsledek," řekl trenér mužů Michael Málek v České televizi. "Bylo vidět, že si Ondra na střelnici věří," dodal.

Moravec se po pomalém rozjezdu sezony stále zlepšuje. Před týdnem byl v Oberhofu jedenáctý ve sprintu a nyní v Ruhpoldingu ukázal své umění. Vicemistr světa z této disciplíny perfektně střílel. Měl pár těsných ran, ale především vstoje předvedl rychlopalbu. "Jsem strašně rád, že jsem to dal. Tohle mi hodně pomůže. Super, jsem fakt spokojený," řekl trojnásobný medailista z her v Soči.

Na první stojku potřeboval Moravec 21 vteřin, druhou zvládl za 23. "Stojáky takhle střílím normálně, kdybych to hlídal, tak to pravděpodobně skončí špatně. Udělal jsem, na co jsem zvyklý a vyšlo to," řekl třiatřicetiletý Moravec.

Potřetí za sebou i celkově v této sezoně se do desítky dostal Krčmář. Devátý byl v Oberhofu ve sprintu, poté osmý ve stíhačce a nyní pátý ve vytrvalostním závodu, čímž si v této disciplíně vyrovnal mezi elitou své maximum. Pomohlo mu, že tři kola jel za Norem Böem. "Ze začátku nebyl můj běh to pravé ořechové. Pal mě dojel, já se ho chytl, risknul to a pomohlo mi to," řekl Krčmář.

Šlesingrovi se po zranění kolena jelo dobře a jednu chybu udělal při druhé zastávce na střelnici. Minul ránu vstoje. "Přesně vím, co se stalo. Ránu jsem trošku uškubl, to je velká škoda. Jinak byla střelba dobrá," hodnotil.

Ondřej Hošek si připsal dvě trestné minuty a obsadil 67. místo. Adam Václavík se netrefil čtyřikrát a skončil o čtyři místa hůře.

Třiačtyřicetiletý Björndalen měl dnes poslední šanci splnit limit pro olympijské hry, ale skončil až v páté desítce. Zůstal tak sedmým Norem v pořadí Světového poháru, přičemž olympijský tým biatlonistů může tvořit jen šest. Sbírku 13 olympijských medailí (včetně osmi zlatých) dvacetinásobný mistr světa v Koreji nerozšíří.

Muži - vytrvalostní závod (20 km): 1. M. Fourcade (Fr.) 44:27,9 (1 tr. minuta), 2. Moravec (ČR) -1:01,0 (0), 3. J. Bö (Nor.) -1:06,3 (1), 4. Rees (Něm.) -1:19,1 (0), 5. Krčmář (ČR) -1:36,6 (0), 6. Landertinger -2:21,9 (1), 7. Eder (oba Rak.) -2:23,8 (1), 8. Šlesingr (ČR) -2:26,5 (1), 9. Hofer (It.) -3:00,3 (2), 10. Anev (Bulh.) 3:02,3 (1), ...67. Hošek -5:32,1 (2), 71. Václavík (oba ČR) -6:03,0 (4).

Konečné pořadí vytrvalostních závodů (po 2 závodech): 1. J. Bö a M. Fourcade oba 108, 3. Fillon Maillet (Fr.) 75, 4. Hofer 70, 5. Moravec 65, 6. Rastorgujevs (Lot.) 60, ...11. Šlesingr 49, 16. Krčmář 40.

Průběžné pořadí SP (po 11 z 22 závodů): 1. M. Fourcade 612, 2. J. Bö 562, 3. Fak (Slovin.) 399, 4. Hofer 319, 5. Šipulin (Rus.) 311, 6. T. Bö (Nor.) 309, ...22. Krčmář 165, 24. Moravec 153, 47. Šlesingr 57, 69. Soukup 16, 74. Krupčík (oba ČR) 9.