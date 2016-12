Nové Město na Moravě (Žďársko) - Biatlonista Ondřej Moravec bojoval v závodu s hromadným startem na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě o medaili, nakonec doběhl těsně čtvrtý. Postaral se tak o dosud nejlepší český výsledek na Vysočině. Vyhrál opět fenomén sezony Martin Fourcade z Francie.

Druhý skončil Němec Simon Schempp, jenž ztratil na vítěze osm sekund. V boji o bronz byl před Moravcem v závěrečném finiši o tři desetiny sekundy rychlejší Rus Anton Babikov.

Michal Krčmář udělal tři chyby na střelnici a skončil devatenáctý. Závod se vůbec nepovedl dalším dvěma českým reprezentantům. Jaroslav Soukup přišel o šanci na dobrý výsledek třemi chybami na poslední střelecké položce, Šlesingr jel celkem šest trestných okruhů a byl poslední.

"Se dvěma chybami na čtvrtém místě musím být spokojený, i když to tady je pořád," řekl České televizi Moravec, který v Novém Městě na Moravě skončil těsně pod stupni vítězů už popáté. Dvakrát na MS, předloni ve stíhačce a v sezoně 2011/2012 ve stíhacím závodu SP. "Ale je to nejlepší výsledek sezony, takže nakonec super."

Moravec jel se svou malorážkou, na které v sobotní stíhačce po pádu zlomil pažbu, ale realizační tým dokázal zbraň slepit. "Bylo to v pohodě," řekl. Fanoušci ho v sobotu hnali a skandovali jeho jméno, i když dojel až padesátý. "Doufám, že i když to není do tří, je pro ně tenhle výsledek jakási odměna."

Ze začátku za to vzal na trati Šlesingr a posunul se o deset míst na prvním mezičasu. Podobně k úvodu přistoupil i Moravec, jenž přeskočil devět soupeřů. Společně s Krčmářem se všichni pohybovali kolem desátého místa. Na první střelbě závod v podstatě skončil pro Šlesingra, který vleže třikrát minul. Naopak bezchybní Krčmář a Soukup se posunuli vpřed.

Soukup, který nejel poslední SP v Pokljuce, ale závodil v nižším IBU Cupu, výborně běžel a na druhé položce vleže sestřelil za 23 sekund také všechny terče a držel se v absolutní špičce. Moravec si rány hlídal, nechyboval a ocitl se v desítce. Krčmář se po jedné chybě stále držel v kontaktu.

Na třetí střelbu přijel Soukup na druhém místě, ale poslední ranou vestoje minul, což znamenalo mírnou ztrátu. Zpět do boje o medaili se dostal Moravec, jenž trefil všechny terče. Soukup jezdil kolem sedmého místa, Moravec atakoval pódium.

Před poslední střelbou všem ujel Fourcade, a když všechny terče po jeho zastávce na střelnici zbělaly, bylo o vítězi opět jasno. V osmém individuálním závodu sezony si připsal sedmý triumf.

Moravec jednu ránu minul, ale protože chybovali i jeho soupeři, o druhé a třetí místo najednou jelo až osm biatlonistů. Moravec měl pátý nejrychlejší běžecký čas, ale na medaili to nakonec nestačilo. "Možná mi pomohla sobota, ušetřil jsem trošku sil a na trati to bylo dobrý. Půlku posledního kola to vypadalo, že nám to ujelo, ale pak jsme to docukli. V posledním kopci nastoupil Simon (Schempp), to už jsem měl díru patnáct metrů, a i Babikov byl daleko. To prostě nešlo, ale i tak jsem se čtvrtým místem spokojený," řekl Moravec.

Nadějný výkon Soukupa vzal za své třemi chybami na poslední střelbě, což znamenalo propad na 27. místo.

Ženy program třetího dílu SP zakončí od 14:15. Na trati 12,5 km nebude chybět elitní české trio Gabriela Koukalová, Eva Puskarčíková a Veronika Vítková.

Muži - závod s hromadným startem na 15 km: 1. M. Fourcade (Fr.) 36:18,9 (1 tr. okruh), 2. Schempp (Něm.) -8,3 (2), 3. Babikov (Rus.) -9,4 (1), 4. Moravec (ČR) -9,7 (2), 5. Pidručnyj (Ukr.) -10,2 (1), 6. Jelisejev (Rus.) -11,0 (2), 7. Björndalen (Nor.) -11,3 (2), 8. Fillon Maillet (Fr.) -13,7 (2), 9. J. Bö (Nor.) -19,8 (3), 10. Desthieux (Fr.) -28,8 (2), ...19. Krčmář -1:06,9 (3), 27. Soukup -2:00,3 (4), 30. Šlesingr (všichni ČR) -2:31,0 (6).

Průběžné pořadí SP (po 8 z 26 závodů): 1. M. Fourcade 468 b., 2. Šipulin (Rus.) 310, 3. J. Bö 308, 4. Björndalen 258, 5. Schempp 251, 6. Cvetkov (Rus.) 240, ...14. Krčmář 168, 15. Moravec 167, 24. Šlesingr 131, 41. Soukup 51, 69. Krupčík (ČR) 3.

14:15 závod s hromadným startem na 12,5 km ženy.