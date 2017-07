Budapešť - Plavkyně Martina Moravčíková díky českému rekordu postoupila na mistrovství světa v Budapešti do semifinále závodu na 200 metrů prsa. Časem 2:25,26 vylepšila vlastní tuzemské maximum z loňského roku o 52 setin a obsadila v rozplavbách osmou příčku. O postup do finále bude usilovat ve večerním programu.

Moravčíková navázala na vydařené vystoupení na stovce, kde zaostala o pouhé tři setiny sekundy za českým rekordem Petry Chocové. "Jela jsem od začátku své tempo. Japonka vedle mě ostře vystartovala. Já jsem si ale vzpomněla na slova trenéra, že co na první padesátce ušetřím, tak budu mít sílu na poslední. Toho jsem se držela a jela jsem si svoje, na skluz, který trénuju už dvacet let," popisovala v tiskové zprávě průběh rozplavby.

Moravčíková je druhou českou reprezentantkou, která na šampionátu v Maďarsku postoupila do semifinále. Na znakařské stovce a padesátce se to podařilo Simoně Baumrtové. Ta na stovce pronikla i do finále, kde skončila sedmá.

Z rozplaveb nepostoupili Anna Kolářová na 100 metrů volným způsobem a Roman Dmytrijev na 200 metrů znak. Oba skončili ve třetí desítce.