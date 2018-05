Kodaň - Premiérovou branku v reprezentaci oslavil hokejový obránce Michal Moravčík a byl šťastný, že pomohla k vítězství nad Švýcarskem 5:4 po samostatných nájezdech. Češi ve svém třetím zápase na mistrovství světa v Kodani prohrávali 1:3 a 2:4, ale nakonec se jim podařilo zdvojnásobnit dosud chudou sbírku dvou bodů z duelů se Slovenskem (3:2 v prodloužení) a se Švédskem (2:3).

"Jsou to zlaté dva body. Měli jsme spoustu vyloučených, bezmála půl zápasu jsme hráli ve čtyřech. To je něco, co se na téhle úrovni trestá. Švýcaři to potrestali, my jsme jim k tomu výrazně pomohli," řekl Moravčík k 13 dvouminutovým trestům. Další faul v závěru třetí třetiny nabídl soupeři trestné střílení, které Pavel Francouz Joëlu Verminovi chytil.

Moravčík ve 25. minutě snížil na 2:3 při hře čtyři na čtyři ve chvíli, kdy Gregory Hofmann po dlouhém pobytu na ledě bez hokejky odjel střídat. Byla to jeho první branka ve dvanáctém utkání v národním týmu. "Potěšila dost. Bohužel jsme za chvíli zase dostali gól. Bylo to zase v oslabení. Dostáváme hrozně moc gólů při přesilovkách soupeře," uvedl Moravčík.

Třiadvacetiletý plzeňský odchovanec měl velký podíl i na gólu na 3:4, kdy jeho ránu od modré čáry před Leonardem Genonim tečoval Dmitrij Jaškin. "To byla výborná teč. Jen jsem to tam hodil, nechtěl jsem nic zbytečně vymýšlet. Za toho stavu to ani nešlo. Snažil jsem se netrefit prvního hráče a Dima tam krásně nastavil hokejku," chválil útočníka St. Louis.

Moravčíka jen mrzelo, jakým směrem se zápas vinou řady vyloučení ubíral. "V pět na pět se soupeři vyrovnáme, nebo jsme byli leckdy lepší. Ve čtyřech máme ale hrozné problémy, musíme si k tomu něco říct. Švýcaři byli hrozně nebezpeční, hlavně v přesilovkách vznikaly jejich největší šance. Z naší nedůslednosti se dostávali do šancí a dávali góly," řekl Moravčík.

Přestože trenéři nabádají k co nejmenšímu počtu vyloučení, opět se to nedařilo se týmu naplnit. "Jsou to takové drobné fauly, ale rozhodčí je vidí a vylučuje. Dvakrát tam byly fauly vysokou holí na čtyři minuty, vesměs jsou to zákroky hokejkou, takže musíme být v soubojích opatrnější," uvedl Moravčík.

Ve druhé třetině se zápas ještě více vyostřil. "Byly tam nepříjemné zákroky, třeba na Nečiho (Martina Nečase). Když jsem to viděl, měl jsem docela strach. Při tom, jak je polámaný z prvního zápasu. Docela to vzplálo, druhá třetina se dohrávala v agresivním duchu," prohlásil.

Dmitrij Jaškin se dokonce popral s Mircem Müllerem a Filip Hronek s Raphaelem Diazem. "Mají to zažité, takhle to hrají v Americe. Bojuje se jeden za druhého, Dima nám to předvedl. Hroňa (Hronek) se toho taky nebál, vrhl se tam po hlavě. Je super, že takhle bojujeme a rveme se o výsledek," pochvaloval si Moravčík.

V zápase se v pozměněném složení obranných dvojic posunul do první k Radku Gudasovi. "První třetina byla z mojí strany absolutně hrozná. To musím vypustit z hlavy, nestálo to za nic. Ve druhé třetině jsem se zvedl a ve třetí to pokračovalo. Dostal jsem se do pohody, gól mi pomohl."

Češi poztráceli ze tří duelů už pět bodů a ve čtvrtek proti Rusku chtějí zaváhání napravit. "Teď nás čekají další z favoritů turnaje. Musíme se na ně lépe připravit. Určitě si musíme hráče lépe rozebírat v obranném pásmu, nenechávat jim velké šance. Věřím, že nás potom gólmani podrží. Už jim taky musíme trochu pomoct i my," prohlásil Moravčík.

Svými výkony na svém prvním mistrovství světa upoutal opět i skauty NHL, kteří jej sledují v sezoně. "Moravčík je nechráněný volný hráč a zajímá se o něj několik týmů v NHL," napsal na svém twitterovém účtu jeho agent pro zámoří Allan Walsh.