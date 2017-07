Praha - Moravská komora Fotbalové asociace ČR nesouhlasí s úterním rozhodnutím výkonného výboru FAČR ohledně návrhu na změnu stanov v otázce volby předsedy. Nechce se nechat zahnat do kouta návrhem na zavedení 4. kola volby, kde by rozhodovala většina delegátů z obou komor dohromady. Morava chce pokračovat v jednáních a je spíše pro procentuální přepočítání hlasů.

Během pondělí a úterý jednali zástupci FAČR, UEFA a FIFA o řešení situace, kdy 2. června nebyl na valné hromadě FAČR zvolen nový předseda ani ve 3. kole volby, v němž musí vítěz dostat alespoň 35 procent hlasů v české i v moravské komoře. A to se ani Martinu Malíkovi ani Petru Fouskovi nepovedlo.

Při jednání vznikly čtyři návrhy, z nichž následně na tiskové konferenci prezentoval generální sekretář Rudolf Řepka jako vítězný návrh, ve kterém by bylo zavedeno 4. kolo, v němž by už rozhodovala jen prostá většina přítomných delegátů. Moravská komora, která má méně delegátů, však s tímto návrhem nesouhlasí, údajně prošel jen nejtěsnějším způsobem šesti hlasů z jedenácti. V polovině června totiž na svou funkci rezignoval jeden z moravských zástupců ve výboru Vlastimír Hrubčík.

"Již nyní si troufnu říct, že návrh schválený v úterý výkonným výborem je na Moravě absolutně neakceptovatelný. Pokud by zůstal zachován současný tříkolový systém volby předsedy a doplněno jen kolo čtvrté, kde by vítězný kandidát potřeboval pouze absolutní většinu hlasů přítomných delegátů z obou komor, nemuseli by moravští delegáti na valnou hromadu ani jezdit, protože by byli při volbě předsedy vždy přehlasováni a pokaždé by zvítězil kandidát české komory," řekl Jiří Šidliák z odvolací komise FAČR, který při jednáních zastupoval moravskou komoru spolu s bývalou předsedkyní revizní komise Kateřinou Radostovou.

Morava prosazuje procentuální sčítání hlasů ve 3. či 4. kole. I takový model by podle počtu hlasů na poslední valné hromadě znamenal vítězství kandidáta české komory Martina Malíka, ale dal by moravské komoře větší možnost do volby promluvit.

"Systém sčítání procentuálního zisku každého kandidáta ve třetím či čtvrtém kole volby je dle našeho názoru v aktuální situaci jediný akceptovatelný. Každé z komor zaručí zachování jejího současného postavení, vítězný kandidát navíc bude skutečně předsedou všech, neboť bude muset hledat podporu napříč komorami. Nemyslím si ani, že by byl tento návrh nějak přehnaně složitý, vydělit a sečíst dvě čísla snad zvládne každý," řekl Šidliák.

Právě složitost přepočítání na procenta však podle generálního sekretáře Rudolfa Řepky vede k tomu, proč se FAČR, UEFA a FIFA přiklánějí ke schválené variantě. "Dostali bychom se do systému, kdy delegát nemá jeden hlas, ale je přepočítán na procenta, což není vhodné a znamenalo by to obrovský zásah do stanov. Proto se k tomu my ani UEFA a FIFA nepřikláníme," řekl Řepka na úterní tiskové konferenci.

Morava se rovněž ohradila proti tvrzení, že se na jednání s UEFA a FIFA neřešila otázka zrušení dvoukomorového systému. Zástupkyně české komory Dagmar Damková takový návrh přinesla údajně hned v úvodu, podpořen měl být navíc písemnými žádostmi sedmi českých krajských fotbalových svazů, jednoho okresního svazu a jednoho klubu.

"Tento krok jsme vnímali jako naprosto nekorektní, dá se říct až podpásovku. Ve své podstatě šlo o připravený nátlak na zástupce FIFA a UEFA. Generální sekretář měl tyto dopisy k dispozici již několik dní, přesto nám je jako podklad pro jednání nezaslal," řekla Radostová.

Procentuální přepočítání hlasů ve volbě předsedy z poslední valné hromady FAČR:

Kandidát Česká komora % Moravská komora % Součet Martin Malík 106 84,1 18 26,1 110,2 Petr Fousek 20 15,9 51 73,9 89,8