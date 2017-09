New York - Šest českých hokejistů zasáhlo do středečního programu čtyř přípravných duelů před startem NHL a žádný z nich se bodově neprosadil. Až v sedmém testu se dočkal první výhry Montreal, který v sestavě s centrem Tomášem Plekancem a nováčkem Jakubem Jeřábkem v obraně zdolal Floridu 3:1.

Canadiens v dosavadních šesti zápasech přípravy prohráli vždy v základní hrací době a měli skóre 9:25. První úspěch Montrealu zařídil dvěma góly kanadský útočník Paul Byron a 22 úspěšnými zákroky přispěl k vítězství americký gólman Charlie Lingren. V barvách Floridy, pro kterou byl zápas generálkou na NHL, nechyběl útočník Radim Vrbata.

Osmnáctiletý útočník Martin Nečas se mohl v posledním předsezonním testu radovat s Carolinou z vítězství nad Washingtonem 3:1. Český talent, jehož si Hurricanes vybrali letos v prvním kole draftu na 12. místě, sehrál šest přípravných duelů a připsal si jednu asistenci.

Nečas zatím zůstává v sedmadvacetičlenném kádru, který se před vstupem do sezony ještě zúží o čtyři hráče. Vedení Hurricanes nyní bude zvažovat, zda zůstane v týmu. Další varianty jsou návrat ještě na rok do české extraligy do mistrovské Komety Brno, působení na farmě v Charlotte v AHL či v Saginawu v juniorské OHL, což je nejméně pravděpodobná možnost.

Washington, který v uplynulých dvou sezonách získal Prezidentovu trofej pro nejlepší tým základní části NHL, si připsal v šestém duelu v přípravě pátou prohru. Dokázal zdolat pouze Montreal (4:2) a má skóre 8:21. Při prohře na ledě Caroliny oblékl dres Capitals také útočník Jakub Vrána. Za Detroit hrál při domácí porážce s Torontem 2:4 útočník Martin Frk.

Výsledky přípravných zápasů před NHL

Montreal - Florida 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky: 14. a 31. P. Byron, 42. A. Shaw - 17. Dadonov.

Buffalo - New York Islanders 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Branky: 23. S. Reinhart - 18. A. Lee, 30. Eberle, 59. Kuljomin.

Detroit - Toronto 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Branky: 14. Nyquist, 40. Glendening - 4. Marner, 24. W. Nylander, 41. Matthews, 60. Komarov.

Carolina - Washington 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky: 11. Faulk, 23. Hanifin, 46. T. van Riemsdyk - 21. Niskanen.