Praha - Skupina Monkey Business si do nového klipu Kick the Stupid pozvala slavné hosty, duo Slza v Nových obzorech řeší vzdělání a kapela Oceán klipem Dorianův obraz uzavřela éru desky Ve smíru. Kick the Stupid je první ochutnávkou z nového alba Bad Time for Gentlemen, které Monkey Business chystají na říjen. S novou deskou finišuje i Oceán a Slza na podzim chystá pokračování Holomráz tour 2018. ČTK o tom informovali mediální zástupci kapel.

Video Kick the Stupid natočil režisér Giulio De Blasio a s Monkey Business si v něm zahráli odlišní zástupci českého showbusinessu jako Michal Malátný (Chinaski), Michal Dvořák (Lucie), Ben Cristovao, Ewa Farna, Mardoša (Tata Bojs), Pavel Bady Zbořil (J.A.R.), Pepa Bolan (Mandrage) a Vašo Patejdl (Elán). Poslední album Money Business Sex and Sport? Never! vyšlo před třemi lety. Skupina za jeho prodej obdržela Zlatou desku.

Petr Lexa ze skupiny Slza ve videoklipu Nový obzory ztvárnil postavu Martina, a to od narození do období, kdy dokončuje studium na vysoké škole a stěhuje se. Píseň poukazuje na to, že koncem studia vzdělávání nekončí. Důležité je podle kapely "hledat impulzy, které otevírají nové impulzy po celý život". "Herectví se věnuji od svých šesti let ať už v rámci účinkování v Jihočeském divadle, televizním seriálu Přístav nebo na Youtube jako postava Hoggyho," uvedl Lexa.

"Při natáčení klipu ze mě maskérky udělaly čtrnáctiletého puberťáka. V další části jsem měl na sobě tátovo sako, které mi tehdy vůbec nepadlo, a stejně jsem v něm musel chodit do tanečních. Ale takových nás byla většina," podotkl Lexa.

Kapela Slza, kterou vedle Lexy tvoří Lukáš Bundil, se stala součástí kampaně Nalaď se na školu a píseň Nový obzory představí fanouškům na pokračování Holomráz tour 2018.

Českobudějovická skupina Oceán se před dvěma lety vrátila do povědomí veřejnosti albem Ve smíru, k němuž absolvovala desítky koncertů v České republice i na Slovensku. Z alba vydala pět singlů a fanouškům nabídla i pět klipů. Nyní tuto éru uzavírá posledním singlem Dorianův obraz, který opět doprovází videoklip. Na vzniku písně se podíleli všichni členové kapely, o text se postaral Petr Hons.

Za vizuálem písně stojí Jan C. Löbl a Dominik Žižka. "Celý klip je poskládán z odrazů, což pro nás znamenalo dlouhou náročnou práci bez použití filtrů," podotkli autoři. Oceán v těchto týdnech dokončuje nové studiové album, které vyjde na přelomu října a listopadu. Na rok 2019 chystá v sestavě Jitka Charvátová, Petr Kučera, Honza Vozáry a Petr Hons rozsáhlé česko-slovenské turné.