Karlovy Vary - V Krušných horách začíná monitoring velkých šelem, který by mohl prokázat výskyt vlků a rysů. Psovitou šelmu už v Krušných horách zachytila fotopast, nyní bude olomoucké Hnutí DUHA spolu s partnery ze státní ochrany přírody pokračovat v pátrání po dalších důkazech. Zapojit se do něj mohou i dobrovolníci, připraveno je pro ně školení, informovalo dnes hnutí v tiskové zprávě.

"Školením pro nové dobrovolníky reagujeme na poptávku místních lidí, kteří by se do mapování šelem rádi zapojili. To nás velmi těší. Loni se také začaly častěji objevovat více či méně věrohodné informace o výskytu vlků v Krušných horách. Máme nový snímek z fotopasti, který sice vzhledem k nízké kvalitě a nafocené jen přední části těla nemůže zaručit stoprocentní určení druhu, ale je to významná indicie o výskytu vlků v regionu," uvedl expert na velké šelmy Miroslav Kutal.

První mapování šelem v Krušných horách by podle něj mělo přinést přesnější informace o tom, zda se tu vlci vyskytují stabilně. Odborníci chtějí také prověřit příbuznost s populacemi v Německu nebo Polsku, kde se výskyt vlků v posledních deseti letech rozšiřuje.

Dobrovolníci - takzvané Vlčí hlídky - se budou pohybovat na území výskytu šelem a monitorovat jej. Budou mít také za úkol sbírat vzorky trusu a srsti pro analýzy nebo vybírat vhodná místa pro umístění fotopastí. Jejich přítomnost má současně odrazovat pytláky. Školení, kde získají potřebné informace, je pro ně připraveno 20. až 22. ledna ve Vejprtech. Přihlásit se mohou prostřednictvím webového formuláře na stránkách www.selmy.cz. Hnutí současně vyzývá myslivce, lesníky i veřejnost, aby o svých nálezech informovali na e-mailové adrese stopy@selmy.cz.

Rozsáhlé lesy Krušných hor, klidová území i dostatek potenciální kořisti, například přemnožení jeleni, představují pro vlky i rysy takřka ideální životní prostředí. Právě regulací přemnožených divoce žijících kopytníků přispívají velké šelmy k ozdravení celého ekosystému. Ochránci přírody předpokládají, že monitoring velkých šelem přinese ucelené údaje o jejich pobytu na západních česko-německých hranicích. Z Krušných hor přicházejí v posledních letech informace o pohybu vlků i rysů, dosud zde však nebyl komplexnější monitoring.