Sedlec-Prčice (Příbramsko) - Rekreační areál Monínec u Sedlce-Prčice na Příbramsku spustí provoz nové trati pro kola, která je určena především pro začátečníky. Více než dvoukilometrová trať nabídne řadu zatáček, vln, malé skokánky, a navíc lesní i lehce kamenitou pasáž. Ve čtvrtek ji otevře dvojnásobný mistr světa v biketrialu Josef Dressler, sdělil dnes ČTK mluvčí střediska Radek Polák.

"Vše je navržené tak, aby se jezdci nebáli, cítili se bezpečně a hlavně se s kolem na trati bavili. A je jedno, jestli jim je pět, nebo 65," uvedl Dressler. Trať ale nebude podle něj nudná ani pro zkušenější jezdce.

Bikepark bude v provozu pro širokou veřejnost až do 8. října o víkendech a svátcích od 10:00 do 17:00 a také ve středu 4. října od 15:00 do 19:00. Zájemce zaplatí za jízdu lanovkou na celý den 370 korun. Náklady na jednotlivou jízdu jsou 75 korun.

Areál Monínec je využíván celoročně. V zimě je k dispozici lyžařům hotelová a hlavní sjezdovka. Díky zasněžovací technologii, která umožňuje výrobu sněhu při teplotách nad nulou, bude moci začít lyžařská sezona již tento čtvrtek.