Praha - Skupině Moneta, dřívější GE Money, klesl v pololetí čistý zisk meziročně o 3,6 procenta na 2,195 miliardy korun. Za samotné druhé čtvrtletí klesl zisk stejným tempem na 1,155 miliardy korun. Objem hypoték, které banka poskytla českým domácnostem, vzrostl v pololetí více než trojnásobně a na trhu tak drží čtyřprocentní podíl. Výrazně stoupl také objem splátkových úvěrů malých firem. Banka to uvedla v tiskové zprávě.

"Moneta výrazně překonala odhady trhu na úrovni čistého zisku, a to primárně díky zaúčtování jednorázového zisku z prodeje dluhopisového portfolia. Po očištění o tento vliv by výsledky dopadly přesně v souladu s odhady," komentoval výsledky analytik Patria Finance Václav Kmínek. Čistý úrokový výnos a příjmy z poplatků zaostaly za odhady, ale byly kompenzoval je pokles administrativních nákladů. Kurz akcií Monety na pražské burze po 10:30 stagnoval na 79 Kč za akcii.

Za první pololetí banka snížila provozní náklady meziročně o dvě procenta na 2,3 miliardy korun, a to navzdory růstu počtu zaměstnanců v obchodní síti a investicím.

Čistý úrokový výnos banky klesl v pololetí meziročně o 13,2 procenta na 3,7 miliardy korun. Kapitálová přiměřenost, která vyjadřuje vybavenost banky vlastními zdroji ve vztahu k rizikovým aktivům, činí u Monety 18,4 procenta. Minimální hodnota tohoto ukazatele podle vyhlášky České národní banky je osm procent. Přebytečný kapitál na konci pololetí činil 3,2 miliardy korun a bude použit mimo jiné na investice a výplatu dividend.

"Skupina znovu potvrzuje svou dividendovou politiku a svůj cíl rozdělit zbývající přebytečný kapitál akcionářům. Likvidita zůstává velice silná s ukazatelem krytí likvidity ve výši 160 procent, což je vysoko nad regulatorními požadavky," uvedl k výsledkům generální ředitel banky Tomáš Spurný.

Banka do konce pololetí investovala 120 milionů korun z plánovaných 600 milionů do vývoje digitálních bankovních produktů pro klienty a do digitalizace podpůrných procesů. Pokračuje i v modernizaci pobočkové a bankomatové sítě. Dosud investovala 146 z plánovaných 800 milionů korun a zmodernizovala či přestěhovala devět poboček a více než 200 bankomatů.

Moneta Money Bank do loňského května působila pod názvem GE Money Bank. Skupina General Electric prodala veškeré své akcie v Moneta Money Bank loni na podzim a nyní se zaměřuje primárně na průmyslovou činnost. Banka podle svého webu obsluhuje přes jeden milion klientů, v Česku má přes 230 poboček a 653 bankomatů. Od loňského května je Moneta Money Bank členem pražské burzy.