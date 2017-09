Praha/Brno - Společnost Mondelez stáhla šest šarží svých Zlatých žloutkových věnečků z českého a slovenského trhu. Mohl by v nich být jedovatý insekticid fipronil, který se našel v mnoha evropských státech ve vejcích. Jeho koncentrace v sušenkách by ale měla být nízká. ČTK to sdělila za společnost Gabriela Bechynská. Testy, které přítomnost fipronilu buď potvrdí, nebo vyvrátí, ještě nejsou hotové, dodal mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva.

"Zásadní informace v tomto ohledu je, že ty testy ještě hotové nejsou," řekl ČTK Kopřiva. Společnost Mondelez SZPI informovala, že je možné, že fipronil ve věnečcích je. "Nicméně ta koncentrace ve finálním výrobku by měla být pod požadovaným limitem," dodal mluvčí.

Stahované věnečky jsou o hmotnostech 150 a 185 gramů. "Předpokládané stopové množství látky v hotovém výrobku podle našeho interního zhodnocení nepředstavuje žádné zdravotní riziko pro člověka, který produkt zkonzumuje. Tříleté dítě s hmotností 15 kilogramů by muselo sníst osmnáct 150g balení tohoto produktu z těch dotčených šarží, aby dosáhlo úrovní, které by mohly být považovány za škodlivé. Stažení je preventivním opatřením; kvalita našich výrobků je naší nejvyšší prioritou," řekla za společnost Bechynská. Zákazníci mohou věnečky vrátit v místě nákupu.

Fipronil je látka, která bývá součástí přípravků proti blechám, vším a klíšťatům. Nesmí se však podávat zvířatům, jejichž maso konzumují lidé. Světová zdravotnická organizace (WHO) považuje preparát za mírně toxický; jeho vysoké dávky vedou k pocitu nevolnosti a závratí.

Vejce a výrobky z nich kontaminované fipronilem se objevily ve zhruba dvou desítkách zemí EU včetně Německa, Rakouska, Belgie, Nizozemska či Polska. V ČR se nyní aktuálně čeká na výsledky testů právě u věnečků.

Čeští veterináři v minulém týdnu informovali, že už provedli 261 vyšetření vajec, vaječných výrobků a drůbežího masa, fipronil zatím nenašli.