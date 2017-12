Ostrava - Patrik Bartošák čekal na první vychytanou nulu v sezoně až do prosince, ve kterém ale udržel čisté konto už třikrát v pěti zápasech. Naposledy nenašly na vítkovického gólmana recept Pardubice a podlehly v Ostravě 0:2.

"Naše hra se od začátku měsíce strašně zvedla. Myslím si, že momentálně hrajeme úplně vrchol extraligy," uvedl Bartošák k aktuální formě Vítkovic, které vyhrály šestkrát v řadě a posunuly se po 31. kole na třetí místo. Domácí nerozhodila ani reprezentační přestávka, přitom před pěti týdny na ně zanechala stopy a v úvodním utkání po pauze prohráli s Jihlavou.

Pauza je vždycky trošku znát, je to takové pomalejší. Ale snažili jsme si to nepouštět do hlavy a ani jsem nemyslel na to, že jsme vyhráli nějakých pět zápasů v řadě. Soustředil jsem se, ať první střela končí ve mně a ať ty další chytím taky," pokračoval Bartošák.

Plán mu vyšel na výbornou, v zápase kryl všech 32 pokusů. "Chtěli jsme zahustit obranné pásmo uprostřed a držet je na krajích, což se nám dařilo perfektně. I když nás sice zasypali mnoha střelami, tak 90 až 95 procent z nich bylo z bezpečnějších prostorů od mantinelu, od modré čáry a často puk jen nahazovali. S tím by si měl gólman poradit. Opět a zase klobouk dolů, jak kluci zahustili prostor přede mnou a že tam nenechali vyložené gólové šance," vyzdvihl výkon obrany.

Ani Vítkovice si nevypracovaly mnoho příležitostí. Do největších se dostaly už v úvodních minutách a první z nich využil David Květoň. Pojistku přidal v předposlední minutě z brejku dva na jednoho Lukáš Kucsera. "I takové zápasy jsou. Už se nám ale také párkrát stalo, že jsme měli spoustu šancí, ale nedali góly. A dnes jsme bránili tak výborně, že i na jeden nebo dva góly nám stačilo vyhrát," těšilo ho.

Ostrava v této sezoně ještě neztratila s Pardubicemi ani bod a porazila je popáté za sebou. "Je to pěkné, že se nám teď proti nim tak daří, ale nenazýval bych je oblíbeným soupeřem. Jsou strašně houževnatí a nepříjemní a potvrdili to i dneska," uzavřel Bartošák, který bojuje o místo v sestavě pro olympijské hry.