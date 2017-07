Le Puy-en-Velay (Francie) - Vítězem patnácté etapy Tour de France se stal nizozemský cyklista Bauke Mollema. Žlutý trikot navzdory defektu zhruba 35 kilometrů před cílem udržel vítěz předchozích dvou ročníků Brit Chris Froome.

Třicetiletý Mollema si pro první úspěch na Tour v kariéře dojel po sólovém úniku asi 31 kilometrů před cílem a Itala Diega Ullisiho a domácího Tonyho Gallopina porazil o 19 sekund. Na závodech Grand Tours si sedmý muž letošního Gira připsal druhé etapové vítězství - jediný dosavadní triumf zaznamenal před čtyřmi lety v 17. etapě Vuelty.

"Už jsem měl párkrát vítězství na dosah a letos jsem to chtěl protrhnout," řekl Mollema. "Byl to můj hlavní cíl a už včera jsem věděl, že dnes budu mít šanci. Tak jsem to 30 kilometrů před cílem zkusil a myslím, že nikdy jsem tak dlouho sám nejel. Ale je to můj největší úspěch, Tour pro mě byla vždycky nejdůležitějším závodem," dodal.

Froome před pondělním dnem volna udržel žlutý trikot a před druhým Fabiem Aruem z Itálie nadále vede o 18 sekund. Britského jezdce dnes nerozhodily ani technické potíže a do cíle v Le Puy-en-Velay nakonec dojel stejně jako Aru i průběžně třetí Romain Bardet z Francie se ztrátou šesti minut a 26 vteřin.

"Byl jsem nervózní, protože jsem nevěděl, jestli ještě ztrátu doženu," řekl Froome o defektu. "Těsně před stoupáním jsem měl problém se zadním kolem, které bylo poškozené. Michal Kwiatkowski mi dal jeho kolo, protože náš servisní vůz byl daleko. Pak jsem šlapal na maximum, abych dojel zbytek favoritů," přidal.

Froome byl rád, že před závěrečným týdnem v Alpách a sobotní časovkou v Marseille udržel vedení. "Jsem šťastný, že mám žlutý trikot a že je zítra volno. Útočit musí soupeři, aby před časovkou získali nějaký čas," prohlásil.

Cyklistický etapový závod Tour de France - 15. etapa (Laissac-Sévérac l'Église - Le Puy-en-Velay, 189,5 km):

1. Mollema (Niz./Trek-Segafredo) 4:41:47, 2. Ulissi (It./SAE Team Emirates), 3. Gallopin (Fr./Lotto-Soudal), 4. Roglič (Slovin./LottoNL) všichni -19, 5. Barguil (Fr./Sunweb) -23, 6. Roche (Ir./BMC) -1:00, 7. Calmejane (Fr./Direct Energie), 8. Bakelants (Belg./AG2R), 9. Pinot (Fr./FDJ), 10. Pauwels (Belg./Dimension Data) všichni -1:04, ...41. Kreuziger (ČR/Orica) -9:12, 105. Cink (ČR/Bahrajn Merida), 106. Štybar (ČR/Quick-Step) oba -23:36.

Průběžné pořadí: 1. Froome (Brit./Sky) 64:40:21, 2. Aru (It./Astana) -18, 3. Bardet (Fr./AG2R) -23, 4. Urán (Kol./Cannondale) -29, 5. D. Martin (Ir./Quick-Step) -1:12, 6. Landa (Šp./Sky) -1:17, 7. S. Yates (Brit./Orica) -2:02, 8. Meintjes (JAR/SAE Team Emirates) -5:09, 9. Contador (Šp./Trek-Segafredo) -5:37, 10. Caruso (It./BMC) -6:05, ...26. Kreuziger -40:45, 75. Cink -1:46:07, 102. Štybar -:05:55.