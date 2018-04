Londýn - Trenéra Arséna Wengera mrzelo, jakým způsobem fotbalisté Arsenalu prohospodařili v úvodním semifinále Evropské ligy proti Atléticu Madrid téměř celý zápas trvající přesilovku. Místo aby "kanonýři" po vyloučení hostující Šimeho Vrsaljka z desáté minuty předčasně rozhodli o postupu, uhráli proti deseti jen nepříznivou domácí remízu 1:1 a před odvetou ve Španělsku se jim vzdálilo finále.

"Samozřejmě cítíme, že jsme promeškali velkou šanci. Mohli jsme se už dnes v podstatě kvalifikovat do finále, ale nestalo se. Když se podíváme na náš výkon a způsob, jakým se zápas vyvíjel, je to pro nás nejhorší možný výsledek," řekl po zápase Wenger, který po sezoně na lavičce Arsenalu po téměř 22 letech skončí.

Takřka celé utkání trvající přesilovka skončila pro jeho celek ostudou. Londýňané se dlouho trápili a do vedení je poslal až po hodině hry Alexandre Lacazette. Osm minut před koncem však domácí po sérii chyb v defenzivě inkasovali od Antoina Griezmanna vyrovnávací gól a křečovitý nápor v závěru už Arsenalu vítěznou trefu nepřinesl. Jen z lavičky vše sledoval český brankář Petr Čech, před nímž dostal přednost David Ospina.

"Bohužel jsme dostali gól z ničeho. Oni nemohli skórovat po nějaké kombinaci, pouze po nějakém dlouhém nákopu. A to se přesně stalo, takže se musíme zlobit jen sami na sebe. Věděli jsme, že pokud nedáme druhý gól, je důležité, abychom neinkasovali," uvedl Wenger.

"Jakmile šli do deseti, zničilo to plynulost hry. Nebyla to pro nás výhoda. Jejich brankář předvedl plno zákroků a Atlético ukázalo svou kvalitu tím, že skórovalo z jediné šance," doplnil francouzský trenér.

Arsenal je v anglické lize až šestý a už jen triumfem v Evropské lize si může zajistit účast v příští sezoně prestižnější Ligy mistrů. Po remíze 1:1 se mu ale finále vzdálilo.

"Potřebujeme se hlavně oklepat ze zklamání a připravit se na další zápas. Jedinou výhodou je, že přesně víme, co musíme udělat. Víme, že dokážeme skórovat kdekoliv. Musíme jet do Madridu s absolutní vírou, že to dokážeme," dodal Wenger.

Kouč Atlética Diego Simeone krátce po druhé žluté kartě pro Vrsaljka a vyloučení musel kvůli mohutným protestům na tribunu a remízu bral jako vítězství. Jeho tým potvrdil, že se v deseti hráčích umí semknout.

"Vzpomínám si na zápas v Barceloně, kde byl už ve 13. minutě vyloučen Filipe Luís, nebo na další zápas Ligy mistrů, v němž byl vyloučen Torres. Hráči jsou v podstatě hrdinové. Nedovedete si představit, jak strašně těžké je zvlášť tady 80 minut bránit," uvedl Simeone.

"Tým zareagoval na červenou kartu fantastickým defenzivním výkonem a myslím, že tohle se zapíše do historie Atlética. Ale zdaleka není vyhráno, stále máme padesátiprocentní šanci na postup," mínil Simeone.