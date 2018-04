Praha - Fotbalisté Mladé Boleslavi budou po pěti letech bez evropských pohárů, když po trápení v lize nevyužili šanci ani v MOL Cupu a v semifinále podlehli Slavii 0:2. Záložníka Adama Jánoše to mrzelo o to víc, že semifinále se stalo konečnou druhý rok po sobě.

"Slavia hrála velmi dobře, ale my jí to nezkomplikovali. Mrzí to, zvláště když je to podruhé po sobě. Mohli jsme sezonu dnes zachránit, ale teď už se musíme jen soustředit na boj o záchranu, což je hodně důležité," řekl Jánoš, který dnes nastoupil s kapitánskou páskou.

Triumf v poháru přitom znamená jistou základní skupiny Evropské ligy, na což Boleslav čeká dlouhých 11 let. "Je to škoda, zvláště když je tu ta možnost jít rovnou do skupiny," mrzelo Jánoše. "Chtěli jsme do Evropy, když se nám to v lize nepovedlo, ale škoda, že jsme to nedotáhli," přidal útočník Tomáš Ladra.

Boleslav odolávala favorizovanému soupeři do poločasu, ale na startu druhé části udělala chybu, kterou potrestal Josef Hušbauer. "Chtěli jsme do druhé půle nastoupit jako do té první, ale rychlý gól nám to rozsypal. Ten gól jde asi za mnou. Tenhle prostor bych měl krýt já, ale stáhl jsem se víc ke stoperům. Hušbauer tam pak byl sám," přiznal Jánoš.

Pojistku pak Slavia přidala po signálu z přímého kopu. "Naletěli jsme na tu narážečku. Já myslel, že bude střílet už Sýkora a vyskočil jsem. Oni si to dobře vykulili mimo nás. Zahráli to dobře," ocenil Jánoš.