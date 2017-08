Japonskou třešeň, která na jaře kvete sytě růžovými květy, zasadil 11. srpna v pražské botanické zahradě v Troji slavný módní návrhář Manolo Blahnik. Stal se tak 76. osobností, která v rámci projektu Kořeny osobností zanechala v podobě vysazené rostliny odkaz dalším generacím. Malý strom, který dorůstá maximálně do šesti metrů, prý Blahnika inspiroval v jeho tvorbě.

Praha - Japonskou třešeň, která na jaře kvete sytě růžovými květy, zasadil v pražské botanické zahradě v Troji slavný módní návrhář Manolo Blahnik. Stal se tak 76. osobností, která v rámci projektu Kořeny osobností zanechala v podobě vysazené rostliny odkaz dalším generacím. Malý strom, který dorůstá maximálně do šesti metrů, prý Blahnika inspiroval v jeho tvorbě.

Dal třeba vzniknout saténovým kozačkám osázeným fuchsiovými bambulkami a křišťály Preciosa, vytvořeným pro výstavu The Art of Shoes, která je ode dneška přístupná v Muzeu Kampa a kvůli níž Blahnik do Prahy přijel.

"Miluji českou kulturu a je pro mě splněným snem vrátit se do země, jíž jsem také součástí. Návrat pro mě představuje jakousi osobní cestu, během které poznávám své kořeny a zároveň dostávám šanci zasadit je zpět do české země ve formě mého oblíbeného stromu. Ten bych chtěl věnovat svému otci. Těším se, až bude vzkvétat a růst," uvedl Blahník.

Strom, který si Manolo Blahník zvolil, je třešeň Prunus 'Okame'. Její jméno Okame pochází z japonštiny a odkazuje na bohyni veselí, často zobrazovanou v japonském umění. Tento strom je oblíbený zejména v Číně, na Tchaj-wanu a v Japonsku.

Španělský módní návrhář, který se proslavil vlastní značkou luxusní obuvi, má své kořeny v Praze, odkud pocházel jeho otec, původně lékárník, jenž z tehdejšího Československa emigroval před nacistickou okupací. Manolo Blahník se tak již narodil v Santa Cruz de la Palma na Kanárských ostrovech. Za svou dosavadní 45 let trvající kariéru se stal módní ikonou díky spolupráci s celebritami módního světa i hvězdami stříbrného plátna.

V projektu Kořeny osobností své stromy v botanické zahradě zasadili od roku 2009 třeba bývalý prezident Václav Havel, Jeho Svatost dalajlama, bývalá ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightová, režisér Miloš Forman či dirigent Jiří Bělohlávek. Projekt chce upoutat zájem široké veřejnosti k přírodnímu bohatství, jímž pražská botanická zahrada disponuje.