Praha - Osm českých reprezentantů nastoupí na mistrovství Evropy v moderním pětiboji, které v pondělí začne v Minsku. V mužské kategorii se vedle obhájce zlata z loňského roku Jana Kufa představí David Svoboda, Ondřej Polívka, Martin Bilko a David Kindl. Českou jedničku Natálii Dianovou, která na minulém šampionátu v Sofii s Kufem triumfovala ve smíšené štafetě, doplní Eliška Přibylová a juniorka Karolína Křenková.

"Je to pro nás jedna ze dvou nejdůležitějších akcí roku, takže závodníci by měli být adekvátně připraveni a měli by být schopni závodit úplně nahoře," řekl novinářům reprezentační trenér Jan Kučera. O konkrétních ambicích ale mluvit nechtěl. "Vždy záleží na výkonu. Mohou být spokojení i bez medaile, anebo třeba medaili udělají, ale zároveň budou vědět, že výkon nebyl optimální," doplnil.

Nejzkušenějším členem výpravy je Svoboda. Olympijský vítěz z Londýna se chystá na deváté ME a šampionát považuje za jeden z vrcholů sezony. "Vždy jsem k tomu tak přistupoval a Světový pohár i proto beru jako přípravu. Budu se snažit o co nejlepší výsledek, protože podle toho budu hodnotit sezonu," řekl Svoboda.

Dvaatřicetiletý medailista z ME, MS i olympiády před sezonou změnil trenéra a připravuje se pod vedením Libora Capaliniho. Před šampionátem již začíná pociťovat nervozitu. "Což je dobře. V minulosti mi to už chybělo. Moderní pětiboj mě i díky této změně opět začal bavit a teď ještě, aby byly i výsledky," pousmál se Svoboda.

"Mohlo by se projevit, že jsem objevil nové rozměry," řekl a přiznal, že si momentálně dovede i představit, že by závodil až do olympiády v Tokiu. "Není to tak vzdálené. Uvidíme," dodal Svoboda.

Kufovu zimní přípravu poznamenala účast ve vojenském přijímači. Tréninkové manko ale již dohnal, i když zejména v šermu a v jízdě na koni se ještě může projevit.

"Loni jsem vyhrál, takže nějaké očekávání mám. Přehnaně nervózní z toho ale nejsem. Cíle jsou jako vždy nejvyšší, otázka druhá je, jestli se to povede. To je stejné jako vždy," uvedl Kuf, jehož stejně jako Polívku a další muže čeká kvalifikace v pátek 21. července. O medaile by měl bojovat o dva dny později.

Podobně jako Kuf měla mimosportovní program i Dianová, která se věnovala studiu a ukončila vysokou školu. "V tréninku jsem ale všechno rychle dohnala. Jen v šermu ne, protože tam jsem měla menší zdravotní problémy. Když mi šerm povede, snad z toho bude dobrý výsledek," uvedla Dianová.

Na ME se hodně těší na štafetu. "Týmová práce totiž většinou přinese dost radosti všem. Všichni víme, jaké je to stát na nejvyšším stupínku, a všechny nás to žene dál," dodala.