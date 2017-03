Praha - Jednoznačným vítězem voleb do Poslanecké sněmovny by se nyní stalo hnutí ANO, které by získalo 32 procent hlasů. Druhou sociální demokracii by volilo 15 procent lidí. Vyplývá to z aktuálního volebního modelu agentury Kantar TNS pro Českou televizi. Do Sněmovny by se dostali také občanští demokraté, komunisté, lidovci, hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a TOP 09. Výsledky průzkumu Česká televize zveřejnila během diskusního pořadu Otázky Václava Moravce.

ODS na třetím místě má momentálně 10,5 procenta voličů, KSČM rovných deset a lidovci sedm procent hlasů. Pro SPD a TOP 09 by podle modelu hlasovalo shodně 6,5 procenta voličů.

Žádné jiné politické uskupení by se už pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny nepřekročilo - pirátům přisuzuje volební model 3,5 procenta hlasů, zelené by volilo 2,5 procenta občanů a hnutí Starostové a nezávislí (STAN) dvě procenta. Ostatní strany by dohromady dostaly 4,5 procenta voličských hlasů.

I ostatní agentury favorizují ANO jako vítěze voleb a ČSSD, která minulé volby vyhrála, přisuzují druhé místo. Například Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) v únorovém modelu uvedlo, že ANO by získalo 31,5 procenta hlasů a ČSSD 20 procent. Společnost Median aktuálně předvídá menší rozdíl mezi oběma nejsilnějšími stranami - ANO by dalo hlas 29 procent lidí, zatímco ČSSD 21 procent.

Volební model na rozdíl od stranických preferencí zahrnuje jen dotázané, kteří se voleb chtějí zúčastnit a kteří uvedli nějakou stranu. Agentury ho uvádějí jako nejpravděpodobnějšího rozvržení podpory stran v hypotetických volbách do Sněmovny, pokud by se konaly v době dotazování.

Reálné volby, které rozhodnou o složení nové vlády, se budou konat v říjnu.