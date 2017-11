Praha - Skupina Mňága a Žďorp, která letos slaví 30 let na hudební scéně, chystá reedici svého debutu Made in Valmez z roku 1991. Fanouškům už nabídla kompletní zpěvník svých skladeb z let 1987 až 2017 a její letošní koncertní sezona vyvrcholí 12. prosince vystoupením v pražském Foru Karlín.

"Na koncertě pokřtíme vinylovou reedici našeho prvního alba Made in Valmez, pak poslední desku Třínohý pes a ještě zpěvník všech písniček, takže vlastně pokřtíme celou naší tvorbu naráz," řekl ČTK lídr kapely Petr Fiala.

Skupina aktuálně představila klip k písni Architekti vlastní zkázy, který v srpnu natočila nedaleko místa, kde v roce 1986 explodoval blok Černobylské jaderné elektrárny. Klip vznikl v městečku Pripjať, kde bydleli zaměstnanci elektrárny. "Radioaktivita už tam není, ale místo působí velmi pochmurně. Samozřejmě jsme si s sebou vzali pár flašek vodky, ale nijak jsme se nerozveselili," uvedl Fiala. Druhý "ukrajinský" klip, který bude uveden na konci listopadu, vznikl na skladbu Boží mlýny.

Poblíž Černobylu vystoupila kapela na festivalu nazvaném Chernobyling v ukrajinském městě Slavutyč, kde žijí lidé evakuovaní z města Pripjať. Festival se konal na pomoc místním obyvatel pod heslem Vraťme společně Černobylu život.

Ve vydaném zpěvníku Mňága a Žďorp nabízí přes 200 písní s texty a akordy ze všech svých alb včetně letošní nahrávky Třínohý pes. Zpěvník je k dostání v knihkupectvích a na koncertech kapely. "Některé skladby jsou mírně zlehčené, aby si je lidé mohli zahrát i u táboráku," podotkl Fiala. Prvních tisíc kusů již bylo prodáno.

Na jediném letošním pražském koncertu v karlínském Foru Mňága a Žďorp zahraje většinu skladeb z nového alba i staré hity. Vystoupí hosté z posledního alba Milan Nytra, Milan Cimfe, Roman Holý, Tomáš Klus a zpěvačka Mucha s kapelou. "Bude to jednoznačně vyvrcholení naší koncertní činnosti a potvrzení toho, že se nám daří," řekl Fiala.

Mňága a Žďorp má nyní připraveno 15 nových písní, na kterých bude během příštího roku pracovat. Kapelu také čeká obvyklých 90 koncertů ročně. "Příští rok máme během dvou dnů i pět koncertů. Jak říká náš basák Petr Nekuža: na kapelu za zenitem to není špatné. Budeme jezdit jako draci," dodal Fiala.