Praha - Skupina Mňága a Žďorp slavící 30 let na hudební scéně vydává nové album Třínohý pes, které představí na jarním turné. První koncert se uskuteční 9. března v brněnském klubu Fléda a skončí 22. dubna v Pardubicích. Do klubů se kapela vrátí ještě v listopadu a prosinci. Narozeninová šňůra vyvrcholí 12. prosince koncertem v pražském Foru Karlín. ČTK to řekl lídr skupiny Petr Fiala.

"Názvem desky jsme chtěli lehce naznačit, že i třínohý pes může být veselý. Nezáleží na počtu nohou, ale na tom, kam ty nohy jdou. Třínohého psa začneme venčit v Brně a těšíme se na všechny, kdo nás přijdou podpořit," řekl Fiala.

Obal desky zdobí obraz Michala Dvořáka s motivem třínohého psa. Na zadní straně je další jeho dílo s třemi nahými trumpetistkami a krokodýlem držícím fotbalový míč. "Zahlédl jsme ten obraz náhodou na zdi cestou ze zkušebny a hned mě zaujal. V písničce Na krku mám závaží pár totiž zpívám o krokodýlovi, taky se pořád dívám na fotbalovou ligu mistrů a furt mám nějaké patálie se ženami. Tak jsme hned autora požádal o spolupráci," podotkl Fiala.

Na desce je řada hostů, mimo jiné členové kapely Buty Milan Nytra a Petr Vavřík. O vokály se ve většině skladeb postarala zpěvačka Nikola Mucha a sbory nazpívali Roman Holý, Tereza Černochová a Matěj Ruppert z Monkey Business. Album ovlivnila i změna v sestavě kapely, půl roku před nahráváním přišel nový bubeník Marcel Gabriel. "Jeho příchod byl pro Mňágu razantní změnou k lepšímu. Doslova jsme ožili. Marcel hraje živelně a přitom přesně. A navíc je teď v kapele daleko víc srandy, nadšení a otevřenosti," řekl Fiala. Na chystaných koncertech Mňága a Žďorp zahraje všech deset písní z nového alba i starší hity.

Stejně jako u poslední studiové desky Made in China kapela získala peníze na natáčení pomocí crowdfundingu. Cílová částka byla 400.000 korun, sešlo se přes 777.000 korun. Mňága a Žďorp tak vedle nového alba vydá reedici debutu Made in Valmez na vinylu a sadu retro triček. "Vidím v tom, že ti lidé věří, že nenatočíme špatnou desku. Takový crowdfunding mi přijde lepší, než se někde zadlužit nebo obvolávat místní firmy," řekl Fiala.

Debutové album Made in Valmez vydala skupina v roce 1991. Za 25 let skupina natočila 11 studiových alb, odehrála přes 2000 koncertů a vyprodukovala řadu hitů, jako například Hodinový hotel, Nejlíp jim bylo nebo I cesta může být cíl.