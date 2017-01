Praha - Odpovědnost za zvýšení mezd řidičů autobusů je na jednotlivých krajích. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) je připraveno krajům pomoci s úpravou smluv, které mají kraje uzavřeny jako objednavatelé s jednotlivými dopravci, nemůže ale dělat arbitra těchto vztahů či do nich jinak vstupovat. ČTK to v tiskové zprávě sdělil mluvčí MMR Vilém Frček. Zvýšení mezd řidičů autobusů od 1. ledna schválila vláda. Pro kraje to znamená zvýšení nákladů na dopravu zhruba o miliardu korun.

Kolaps autobusové dopravy kvůli růstu mezd řidičů hrozí například v Ústeckém kraji. Odbory dnes vyhlásily stávkovou pohotovost. Dopravci nemají peníze na růst mezd. Ústecký kraj je schopen peníze najít, ale hledá cestu, jak je dopravcům předat, protože už má s nimi podepsané dlouhodobé smlouvy. Právě v důsledku nevýhodných smluv nastal problém.

Podle předsedkyně rady Asociace krajů Jany Vildumetzové (ANO) budou mít legislativní problém se změnami smluv i další kraje, a proto se obracejí na ministerstvo. Podle mluvčího už přišly dotazy z Ústeckého a Moravskoslezského kraje. "Ministerstvo je připraveno konzultovat úpravy smluv, nicméně odpovědnost je vždy na straně krajů," uvedl Frček. Upozornil, že je nutné, aby případné navýšení plateb ze strany krajů dopravcům proběhlo podle uzavřených smluv. Zákon o zadávání veřejných zakázek totiž nepřipouští automatické navyšování plateb od zadavatelů.

MMR doporučuje krajům zkontrolovat smlouvu, zda v ní není vyhrazena možnost vyšší platby v případě změny okolností smlouvy. Podle ministerstva již některé kraje právní posouzení, že tyto dodatky mohou upravit, mají.

Od začátku letošního roku vláda zvýšila minimální mzdy pro řidiče ze 71,60 Kč na hodinu na 98,10 Kč. Řidičům by se rovněž měl zvýšit příplatek za čekání mezi jednotlivými jízdami z 50 korun na hodinu na 78 Kč nebo jim byl nově zaveden příplatek 6,60 Kč za hodinu za práci v náročném prostředí.