Praha - Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) by mělo připravovat nový stavební zákon, řešit dostupnost bydlení a pracovat na změně kompetenčního zákona. Novinářům to při dnešním uvedení do úřadu nové šéfky ministerstva Kláry Dostálové (za ANO) řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Dostálová nechystá žádné personální změny, zavést by na ministerstvu chtěla novou sekci pro informační technologie.

Babiš řekl, že by z MMR chtěl vytvořit nositele problematiky bydlení. "Staví se u nás málo bytů, je třeba se zamyslet nad tím, jak motivovat samosprávu, aby se více stavělo a bydlení bylo dostupnější," uvedl Babiš poté, co se na ministerstvu setkal s Dostálovou i její předchůdkyní Karlou Šlechtovou (za ANO), která je od minulé středy ministryní obrany.

Premiér označil za podstatnou také přípravu nového stavebního zákona, jehož tvorbu je nutné koordinovat s pracemi ministerstva dopravy na zákonu o liniových stavbách. "Intenzivně komunikujeme s ministerstvem dopravy o urychlení výstavby, abychom investice realizovali co nejrychleji," uvedla Dostálová.

Z MMR by se podle nového kabinetu mělo stát ministerstvo veřejného investování, mělo by přijít o agendu cestovního ruchu, kterou má převzít ministerstvo kultury. "Perspektivně chceme cestovní ruch převést na ministerstvo kultury, protože si myslíme, že to k sobě patří. A také chceme řešit zahraniční službu. Ministerstvo pro místní rozvoj má ve světě 21 kanceláří agentury CzechTourism. A v minulosti jsme se domlouvali s ministerstvem zahraničí, jestli zástupci agentury mohou sedět na velvyslanectví nebo ne. Což byl klasický resortismus," řekl dále Babiš.

Také sídlo MMR by podle něj v budoucnu mohlo sloužit jiným účelům. "Už máme na to jasný projekt, jak se domluvíme a jakým účelům by mohla tahle budova potom lépe být využita než jako kanceláře," uvedl Babiš.

Premiér se chce v nejbližší době seznámit s čerpáním evropských peněz jednotlivými ministerstvy. Podle něj by to mělo být na jednání vlády 11. ledna. "Čerpání je samozřejmě velice důležité pro státní rozpočet v příštím roce. Budu chtít detailně vědět, co se čerpá, co se nečerpá a proč se to nečerpá. Důležité bude také to, kolik Česká republika dostane peněz v dalším programovém období. HDP na hlavu se u nás zvyšuje. Je také otázka, jak dopadne brexit," dodal Babiš.

Dostálová označila transformaci ministerstva na resort pro veřejné financování za velmi žádoucí. Chce se také soustředit na revizi národních dotačních programů. "Předběžným odhadem jsou to desítky miliard, je třeba aby se nedublovaly a abychom se připravili na případné vysychání zdrojů z EU," řekla Dostálová. MMR by podle ní mělo být partnerem pro města a obce, ale zároveň být "koordinačním a metodickým" pracovištěm pro výstavbu a investice.

Před předáváním agendy cestovního ruchu ministerstvu kultury chce ministryně dokončit hlavně novelu zákona o místních poplatcích, na které již MMR začalo pracovat. "Chceme tím do cestovního ruchu dostat co nejvíce peněz. A důležitá je samozřejmě také bytová výstavba. Mezi prvními zákony, které budeme předkládat, je pomoc v bytové nouzi," podotkla ministryně.

Transformace resortu se podle Dostálové odehraje v závislosti na rychlosti přijímání úprav příslušného předpisu. "Závisí to na změně kompetenčního zákona. Do měsíce, nejdéle do dvou si to pošleme mezi vládními kolegy, tak abychom ty změny nachystali, pak spustíme klasický legislativní proces," uvedl.