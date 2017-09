Vývoj ceny másla od ledna 2015 do června 2017 ve srovnání s cenami mléka od prvovýrobců.

Přibyslav (Havlíčkobrodsko) - Cena kostky másla by se vzhledem k nynějším výkupním cenám mléka měla pohybovat kolem 45 korun. Na úroveň 50 i více Kč v obchodech ji zvedá vysoká poptávka. Výroba másla sice letos v Česku proti minulému roku klesla zhruba o pět procent, přesto by ho neměl být nedostatek. Spotřeba másla se dlouhodobě skoro nemění, řekl na tiskové konferenci k 26. mlékárenskému dnu v Přibyslavi předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček.

"Mnozí si nakoupili máslo do zásoby, takže ho možná bude dost někde doma v ledničkách a na regálech (v obchodech) to někde momentálně může chybět," uvedl Kopáček. Podotkl, že roční spotřeba másla u domácích spotřebitelů se od roku 1996 pohybuje mezi pěti až 5,5 kilogramy.

Někteří zákazníci si na zdražování másla stěžují ministerstvu zemědělství. "Máme těch dotazů poměrně hodně. Lidé nás žádají, že máslo je drahé, ať regulujeme cenu. My na to můžeme odpovědět maximálně to, že cenu regulovat nemůžeme," uvedla Dana Třísková z potravinářského odboru ministerstva.

Podle Kopáčka by se zkraje podzimu mohla situace kolem másla trochu uklidnit. Ale v období předvánočního pečení se spotřeba pravidelně zvyšuje, a tím i cena. "Ale zase to bude sezonnost a cena potom spadne," míní předseda svazu. Spekulace o tom, že na Vánoce máslo nebude, považuje za zbytečné. "Možná že může být másla méně, ale bude a trh si s tím poradí," předpokládá.

Máslo už podle Kopáčka ale zřejmě bude dražší než dříve. "Pokud se v minulosti prodávalo kolem 30 korun, tak to bylo proto, že ten sektor byl v hluboké krizi a výrobci prodělávali," uvedl. V minulých třech letech byly výkupní ceny mléka velmi nízké, což se už změnilo. Zatímco před rokem za litr mléka zemědělci v ČR průměrně dostávali 6,10 Kč, nyní jim mlékárny platí kolem 8,60 Kč. Cena stoupla o 41 procent, uvedl Kopáček.

Za růst ceny másla může více okolností, včetně letošního poklesu výroby mléka v Česku i v EU. Mléko má také o něco nižší obsah tuku. Přitom stoupá produkce tučnějších mléčných výrobků, jako jsou sýry, tvaroh, mléčné pomazánky, smetana nebo plnotučné konzumní mléko. "Český zákazník, a nejen český, má rád tučné výrobky, a tam uniká mléčný tuk, který pak chybí mimo jiné na výrobu másla," řekl Kopáček. Renesance másla se podle něj projevuje celosvětově. Na růst poptávky po kvalitnějších mléčných výrobcích s vyšším obsahem tuku, které mají lepší chuť, má v České republice zřejmě vliv i zvyšování mezd.

Odvrácenou stranou mince je podle Kopáčka to, že se teď neprodává mléko, které zbývá po odstředění smetany. Největšími odběrateli tohoto sušeného mléka jsou arabské země, které v této době nemohou tolik nakupovat.

V ČR funguje 35 průmyslových mlékáren a 166 minimlékáren. Z velkých výrobců ale produkuje máslo jen malý počet. Některé mlékárny si u nich nechávají máslo balit, aby ho měly v nabídce.