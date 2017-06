Las Vegas - Dvacetiletý útočník Connor McDavid z Edmontonu se stal při slavnostním vyhlášení cen v Las Vegas králem uplynulé sezony NHL. Kanadský talent převzal Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče i Ted Lindsay Award pro nejlepšího hokejistu podle Hráčské asociace NHLPA. Už po skončení základní části měl McDavid jistou Art Ross Trophy, jíž získává nejproduktivnější hráč.

V hlasování Asociace profesionálních hokejových novinářů o Hart Trophy předčil McDavid kapitána Pittsburghu Sidneyho Crosbyho a brankáře Sergeje Bobrovského z Columbusu. Ve výběru samotných hráčů za sebou nechal také Crosbyho a obránce Brenta Burnse ze San Jose.

McDavid, jednička draftu z roku 2015, ve své druhé sezoně v NHL nasbíral rovných 100 bodů za 30 branek a 70 asistencí z 82 utkání. V premiérovém ročníku v NHL 2015/16 jej připravilo o naději kandidovat na některou z trofejí zranění, kvůli němuž sehrál jen 45 utkání.

"Je to určitě velice výjimečný den mého života," řekl serveru nhl.com McDavid, který pózoval se třemi individuálními cenami. "Asi mi skutečně dojde, co se dnes stalo, až si položím hlavu na polštář a půjdu spát. Teď je to všechno frmol - rozhovory, focení a tak dále. Když má ale člověk ty trofeje tak blízko u sebe a může se jich dotknout, je to trošku reálnější."

Z Hart Trophy se těšil McDavid jako třetí nejmladší hráč v historii. Legendární Wayne Gretzky v roce 1980 a Crosby před deseti lety na ni dosáhli v 19 letech. V hlasování dostal McDavid 1604 bodů a předčil Crosbyho o 500 bodů. Zařazen na první místo byl ve 147 případech a Crosby jen čtrnáctkrát.

Na pódiu McDavidovi předal Hart Trophy Gretzky, její devítinásobný držitel a legenda Edmontonu. "Těžko se popisuje, co to pro mě znamená, převzít trofej od hráče, který ji získal nejvíckrát a je pravděpodobně nejlepším hokejistou historie," prohlásil McDavid.

Ted Lindsay Award mu předali osobně jednadevadesátiletý Lindsay, Mario Lemieux a Mark Messier. "Hodně si vážím toho, že jsem získal tolik hlasů od hráčů, proti kterým každý den nastupuju," byl rád McDavid, že jej zvolila neužitečnějším hráčem i NHLPA.

Crosby, který dovedl Pittsburgh k obhajobě Stanleyova poháru, nepřidal další ocenění k Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce a Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off. V 75 duelech základní části zaznamenal 89 bodů za 44 tref a 45 přihrávek a ve 24 utkáních play off přidal dalších 27 bodů (8+19).

Podle Crosbyho, který na začátku sezony dovedl Kanadu k triumfu i na Světovém poháru v Torontu a stal se nejužitečnějším hráčem turnaje, si McDavid ocenění zcela zasloužil. "Jsem si jistý, že to nejsou poslední ceny, které v kariéře získal. Měl neuvěřitelný rok. Já si vážím toho, že jsem byl mezi nominovanými," uvedl Crosby.

Rus Bobrovskij převzal podruhé v kariéře Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře, na kterou dosáhl už v roce 2013. Burns poprvé obdržel James Norris Trophy pro nejlepšího obránce. Calder Trophy pro nejlepšího nováčka patří devatenáctiletému Američanovi Austonu Matthewsovi z Toronta, jedničce loňského draftu.

Bill Masterton Memorial Trophy za vytrvalost, sportovní přístup a oddanost hokeji, kterou loni získal český veterán Jaromír Jágr z Floridy, dostal Craig Anderson z Ottawy. Šestatřicetiletý americký brankář byl oporou týmu v sezoně, přestože jej několikrát opustil, aby mohl být nablízku manželce Nicholle, jíž byla v říjnu diagnostikována vzácná forma rakoviny hrtanu.

Frank J. Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka získal už počtvrté v kariéře Patrice Bergeron z Bostonu, jenž už byl takto oceněn v letech 2012, 2014 a 2015. Lady Byng Memorial Trophy pro hokejového gentlemana má forvard Johnny Gaudreau z Calgary.

Nejlepším trenérem se stal John Tortorella z Columbusu, který Jack Adams Award přebíral také v roce 2004 jako kouč Tampy Bay. Cenu pro nejlepšího generálního manažera dostal David Poile z Nashvillu, jehož tým došel až do finálové bitvy o Stanley Cup.

Už v úterý poznaly vítěze tři trofeje. Útočník Nick Foligno z Columbusu získal King Clancy Trophy za vůdčí schopnosti a humanitární činnost i Mark Messier Leadership Award pro vůdčí osobnost. Obránce Travis Hamonic z New York Islanders obdržel NHL Foundation Player Award za charitativní činnost.

Přehled vítězů individuálních cen hokejové NHL:

Hart Memorial Trophy (nejužitečnější hráč podle Asociace profesionálních hokejových novinářů): Connor McDavid (Edmonton).

Ted Lindsay Award (nejužitečnější hráč podle členů Hráčské asociace NHLPA): Connor McDavid (Edmonton).

Vezina Trophy (nejlepší brankář): Sergej Bobrovskij (Columbus).

Calder Memorial Trophy (nejlepší nováček): Auston Matthews (Toronto).

Frank J. Selke Trophy (nejlépe bránící útočník): Patrice Bergeron (Boston).

Jack Adams Award (nejlepší trenér): John Tortorella (Columbus).

James Norris Memorial Trophy (nejlepší obránce): Brent Burns (San Jose).

Lady Byng Memorial Trophy (hokejový gentleman): Johnny Gaudreau (Calgary).

Bill Masterton Memorial Trophy (vytrvalost, sportovní přístup a oddanost hokeji): Craig Anderson (Ottawa).

Cena pro generálního manažera roku: David Poile (Nashville).

Mark Messier Leadership Award (pro vůdčí osobnost): Nick Foligno (Columbus).

NHL Foundation Player Award (za charitativní činnost): Travis Hamonic (NY Islanders).

King Clancy Trophy (za vůdčí schopnosti a humanitární činnost): Nick Foligno (Columbus).

První All Star tým: Sergej Bobrovskij (Columbus) - Brent Burns (San Jose), Erik Karlsson (Ottawa) - Patrick Kane (Chicago), Connor McDavid (Edmonton), Brad Marchand (Boston.

Druhý All Star tým: Braden Holtby (Washington), Victor Hedman (Tampa Bay), Duncan Keith (Chicago) - Nikita Kučerov (Tampa Bay), Sidney Crosby (Pittsburgh), Artěmij Panarin (Chicago).

All Star tým nováčků: Matt Murray (Pittsburgh) - Brady Skjei (NY Rangers), Zach Werenski (Columbus) - Patrik Laine (Winnipeg), Mitchell Marner, Auston Matthews (oba Toronto).

Přehled již dříve jistých vítězů trofejí:

Art Ross Trophy (nejproduktivnější hráč základní části NHL): Connor McDavid (Edmonton) - 100 bodů.

Maurice Richard Trophy (nejlepší střelec): Sidney Crosby (Pittsburgh) - 44 branek.

William M. Jennings Trophy (pro brankáře z týmu, který v základní části NHL obdržel nejmenší počet branek): Braden Holtby (Washington) - 182 inkasovaných gólů.

Conn Smythe Trophy (pro nejužitečnějšího hráče play off): Sidney Crosby (Pittsburgh).