Kolín - Dvacetiletý cestovatel Filip Kretschmer vyrazil dopoledne z kolínského Karlova náměstí na cestu po pěti státech. Celou trasu chce absolvovat na staré skládačce Eska. Při cestě, která měří 1623 kilometrů, navštíví Slovensko, Polsko, Ukrajinu, Maďarsko a Rakousko. Zpět do Kolína se chce dostat do konce srpna, řekl ČTK.

Před jeho odjezdem mu u chrámu sv. Bartoloměje farář dal požehnání. Poté se Kretschmer přesunul na náměstí, kde na něj čekali kamarádi, kteří se s ním přišli před cestou rozloučit. Z Kolína ho doprovázeli další dva cyklisté, kteří se od něj odpojí ještě na českém území. První z nich chce skončit v Čáslavi, druhý v Brně.

Jeho původní plány počítaly s návratem do Česka vlakem. Mladý cestovatel ale trasu upravil tak, že i zpáteční cestu absolvuje na kole.

"S cestováním jsem začínal už ve 12 letech na dětském kole. Jezdil jsem sám do Poděbrad či Nymburka po cyklostezce. Když jsem byl starší, tak sem jezdil větší dálky a po silnici," řekl ČTK Kretschmer. Začínal ale na klasickém horském kole. "Před asi třemi až čtyřmi roky jsem dostal od babičky skládačku, tak jsem prodal horské kolo a řekl si, že budu cestovat na skládačce," řekl.

Jeho nejdelší cesta prý zatím vedla do Německa, konkrétně do Žitavy. Trasu, kterou má nyní před sebou, naplánoval zcela náhodně. "Původní cesta měla byt do Turecka, ale kvůli financím jsem cestu změnil na tuhle. A také na Slovensku mám kamarádky a strejdu," uvedl Kretschmer.

Největší strach má prý z technických problémů. "Nejsem dobrý opravář, umím tak maximálně vyměnit kolo," řekl. Pokud ho dostihne větší technický problém, bude prý muset zavítat do nejbližšího servisu.

Kamarádi i rodina dvacetiltého Kretschmera podporují. Podle jeho slov se mu podařilo získat také finanční podporu. "Přispělo mi město Kolín a pan starosta, také jedna stavební firma," uvedl.

Na svém kole poveze zhruba třicet až čtyřicet kilogramů vybavení. Spát prý bude pod celtou. "Ze začátku sem chtěl stan, ale nakonec ho brát nebudu. Budu spát pod celtou, je to jednoduchý přístřešek. Navíc je to více dobrodružné, skladné a rychlé," řekl Kretschmer. Přípravy na cestu zahájil již v loňském roce.

Zážitky bude prý každý večer zveřejňovat na Facebooku, jeho fanoušci tak budou mít přehled, kde zrovna je a jak se mu daří.