Mladá Boleslav - Hektický 17. listopad prožili hokejisté Mladé Boleslavi. V den státního svátku byl nejprve odvolán jejich hlavní kouč Patrik Augusta, v podvečer pak podlehli na domácím ledě Hradci Králové 1:2 v nájezdech. Tým vedli dosavadní asistenti Viktor Ujčík s Borisem Žabkou.

"Patrik dostal večer SMS zprávu, že se má ráno dostavit na vedení klubu. Asi po půl hodině dorazil i s generálním manažerem za námi s informací, že byl odvolán a na 90 procent během dne nový hlavní trenér nebude, tudíž tým povedeme do zápasu my," popsal dopolední dění v Mladé Boleslavi Viktor Ujčík.

Moc času na změny podle jeho slov nebylo. "My jsme se hlavně snažili klukům připravit kvalitní rozbruslení, aby na tu situaci mysleli co nejméně. Musím je také pochválit - vzhledem k dopoledním událostem zvládli zápas skvěle," ocenil Ujčík počínání hráčů Bruslařského klubu proti jednomu z hlavních aspirantů mistrovského titulu.

Vliv změny na kabinu hodnotit nechtěl. "To se musíte zeptat hráčů," odvětil bývalý vynikající útočník. "Já jsem jenom viděl, že Jakub Klepiš po oznámení odvolání s Patrikem mluvil. O čem se bavili, to však nevím," doplnil Ujčík.

Odvolání kouče bral jako fakt, který také k hokeji a obecně sportu jako takovému patří, brankář Brandon Maxwell. "To je prostě hokej. Není to první, ale ani poslední odvolaný trenér. Samozřejmě nás to ale mrzí, protože Patrik je dobrý chlap. My se teď musíme každý koncentrovat výhradně na své výkony. Protože za to, kde jsme v tabulce, nemůže trenér, ale nás dvacet hráčů," přiznal Maxwell.

"Informaci o odvolání kouče jsme se dozvěděli ráno v kabině. Nijak zvlášť jsme to ale nerozebírali, chtěli jsme se co nejvíc koncentrovat na večerní zápas," řekl k tématu po prohraném zápase obránce Oldrich Kotvan.

Taktické pokyny do zápasu se nijak neměnily. "Nějaké taktické věci jsme neřešili. Řekli jsme si, že zápas za nás nikdo neodehraje, že to je celé o nás. Ale zaskočilo nás to. A mrzí nás to," uvedl Kotvan.