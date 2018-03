Mladá Boleslav - S velkým odhodláním vstoupili hokejisté Mladé Boleslavi po reprezentační pauze do boje o naději na účast v play off. Vedli nad Olomoucí v 50. kole extraligy 3:0, ale nakonec se utápěli v obrovském zmaru. Po porážce 3:4 v prodloužení už mají na účast v předkole jen teoretickou šancí. Na dvanáctém místě ztrácejí na desátou Spartu pět bodů a je před nimi o dva body i jedenáctý Chomutov.

"Nevím, z jakého důvodu jsme přestali ve třetí třetině úplně hrát," nechápal mladoboleslavský útočník Jakub Klepiš, který svými trefami v 38. a 39. minutě během 50 vteřin zvýšil náskok Bruslařského klubu na 3:0.

Gól na 2:3 inkasovali Mladoboleslavští nešťastně od půlky hřiště po nahození Marka Laše. To se odrazilo za Brandona Maxwella od hokejky amerického brankáře, jemuž chvíli předtím upadla na led. "Ten druhý inkasovaný gól byl smolný, ale to se stává. Max (Maxwell) tam chytil jiné věci. Určitě mu to nikdo nemá za zlé," prohlásil Klepiš.

"Takový je hokej. Chyba se stane. Akorát u gólmana je to víc vidět. Bylo to pořád 3:2, vedli jsme. Celou třetí třetinu jsme si to zkazili sami, že jsme přestali bruslit a nehráli jsme to, co první a druhou třetinu. Nedokážu si vysvětlit proč," prohlásil mistr světa z roku 2010.

"Samozřejmě při vedení 3:0 máte v hlavách, že si to chcete pohlídat. Ale když se nehraje šedesát minut, tak to nic neznamená. Olomouc dala góly, zasloužila si je, šla za tím naplno," doplnil Klepiš.

Je si vědom, že tím Mladá Boleslav zřejmě přišla o reálnou naději na play off. "Takové věci se stávat nesmí. A je jedno, jestli hrajete poslední tři zápasy v sezoně nebo čtvrtý v sezoně. Když musíme všechny tři zápasy vyhrát a předvedeme tohle, tak to je trestuhodný," dodal Klepiš.